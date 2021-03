Kiel

Kontinuität im kaufmännischen Bereich: Holstein Kiel hat den auslaufenden Vertrag von Geschäftsführer Wolfgang Schwenke verlängert. Der 52-Jährige ist bereits seit 2009 bei der KSV in verantwortlicher Position und geht im Sommer in sein 13. Jahr bei den Störchen.

"Wir freuen uns sehr über die Verlängerung des Vertrages mit Wolfgang Schwenke, der in den vergangenen wzölf Jahren ganz wesentlich zu der positiven Entwicklung der KSV Holstein beigetragen hat", sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Stefan Tholund. Schwenke sei "auch in schwierigen Zeiten ein hoch motivierter und verlässlicher Ansprechpartner für einen immer größer werdenden Kreis von Partnern und Unterstützern", so Tholund.

Lesen Sie auch:Holstein top in Pokal und Liga - Das sind die Puzzleteile des Kieler Double-Traums

Schwenke, der den Klub nach und nach im wirtschaftlichen Bereich weiterentwickelt hat, in seiner bisherigen Amtszeit den Drittliga- und den Zweitliga-Aufstieg sowie den Fast-Durchmarsch in die Bundesliga 2018 miterlebt hat, sagt über seine Verlängerung: "Der aktuelle sportliche Erfolg zeigt uns, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben und den wollen wir weiter zusammen gehen. Aber auch neben dem Platz stehen viele spannende Projekte an, die wir für die kommenden Spielzeiten auf der Agenda haben und an denen ich mich gerne beteiligen möchte."

Er freue sich "auf weitere Jahre an Bord der KSV". Zur genauen Laufzeit seines ausgeweiteten Kontrakts bei Holstein machte der Verein keine Angaben.