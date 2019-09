"Muss das Vertrauen rechtfertigen"

Kiel

Gratulation zur Übernahme des Interimstrainerpostens. Das ist ein Vertrauensbeweis seitens des Vereins, oder?

Ole Werner: Absolut. Aber dieses Vertrauen muss man auch rechtfertigen, das gehört dazu.

Haben Sie nach dem Heidenheim-Spiel damit gerechnet, dass in Sachen Trainerposten etwas passieren könnte? Oder waren Sie überrascht, als Sportchef Fabian Wohlgemuth zum Gespräch bat?

Ich habe es ja schon mal erlebt: Wenn ein Trainer freigestellt wird und fünf Tage später steht das nächste Spiel an, ist es nicht unwahrscheinlich, dass nach einer internen Lösung gesucht wird. Insofern war ich nicht gänzlich überrascht.

Ist da trotzdem auch ein bisschen Nervosität dabei, nun die Zweitliga-Mannschaft zu übernehmen?

Nervosität nicht, Anspannung schon. Das wäre wahrscheinlich aber auch so, wenn ich in der Fünften Liga eine neue Mannschaft übernehmen würde. Der Job ist tatsächlich relativ ähnlich zu dem in der Regionalliga. Durch das große Funktionsteam werden mir einige organisatorische Dinge abgenommen, dafür muss ich mehr koordinieren. Naturgemäß fordert einen in den ersten Tagen am meisten, sich einen Überblick zu verschaffen. Man sollte daher nicht in blinden Aktionismus verfallen, gleich alles ändern zu wollen, sondern sich erst einmal auf zwei, drei grundlegende Dinge konzentrieren.

Sie übernehmen eine Mannschaft mit fünf Punkten aus sechs Spielen, die sich in Heidenheim nicht wirklich als Team präsentiert hat. Man könnte von einer Herkulesaufgabe sprechen – ist das besonders reizvoll? Oder sehen Sie die Lage nicht so dramatisch?

Wir haben weniger Punkte als erhofft, das ist Fakt. Was ich der Mannschaft heute auch gesagt habe: Das, was passiert ist, können wir nicht mehr beeinflussen. Es geht darum, die Dinge anzugehen, die vor uns liegen. Wir haben bis Freitag nicht die Zeit, am ganz großen Rad zu drehen, aber es gibt Dinge, an denen wir arbeiten werden. Wir müssen der Mannschaft auf und neben dem Platz eine Struktur vorgeben, ihnen gleichzeitig aber Räume geben, in denen sie zueinanderfinden können. Wenn wir das gut machen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir in ein paar Wochen eine bessere Situation vorfinden werden.

Welche Stellschraube ist die erste, an der Sie jetzt drehen?

Unmittelbar und direkt beeinflussen können wir, der Mannschaft auf dem kurzen Weg eine klare taktische Idee mitzugeben. Sie muss am Freitag einen Plan haben, den sie versteht und der auch zu den Spielern passt, die auf dem Platz stehen. Dann kommt die Mentalität. Wir als Trainer sind offen, auch vom Alter nicht weit weg von den Spielern, versuchen, nah dran zu sein und den Spielern das Gefühl zu geben, dass wir jederzeit für sie da sind. Wir konzentrieren uns auf die Arbeit an einer klaren Idee und darauf, eine Stimmung zu schaffen, die eine gute Mischung aus Anspannung und Spaß an der Arbeit ist. Über allem steht die konzentrierte Arbeit, aber wenn etwas gut gelingt, muss man sich auch darüber freuen, und wenn etwas witzig ist, darf man darüber lachen. So entsteht Mentalität von allein.

Wie war denn das erste intensive Kennenlernen im Training am Dienstag?

Es ging vor allem darum, dass ich mir einen Eindruck von den Jungs verschaffe und sie mich auch mal kennenlernen und sehen: Wie macht der das? Wir hatten eine sehr intensive Einheit mit viel Tempo und viel Zug, mit einer guten Mischung aus Konzentration, aber auch Spaß an der Sache. Das war das Ziel, und ich denke, uns ist damit ein guter Einstieg in die Woche gelungen.

Auffällig war, dass sehr viel kommuniziert und auch viel gelacht wurde. Ist das ein wichtiger Teil des Rahmens, den Sie vorgeben wollen?

Jede Mannschaft lebt davon, dass 25 oder mehr Spieler und beinahe die gleiche Anzahl Menschen im Funktionsteam zusammenfinden. Das klappt nur, wenn rege Kommunikation herrscht, positiv wie heute, aber auch negative Kommunikation löst etwas aus. Wichtig ist mir, dass die Spieler miteinander sprechen, dass man die Dinge gemeinsam erarbeitet, sich am Ende aber auf eine Sache festlegt. Kommunikation kann man nicht einfordern, man muss den Rahmen dafür schaffen und das selbst vorleben. Das versuchen wir im Trainerteam.

Apropos Trainerteam: Wie wichtig ist es, dass die Co-Trainer Patrick Kohlmann und Fabian Boll an Bord geblieben sind?

Sehr wichtig. Die Jungs, die ich nicht kenne, kennen die beiden. Und es passt im Funktionsteam. Jeder hat unterschiedliche Erfahrungen und Stärken. Meine Aufgabe ist es auch, diese optimal einzusetzen, damit es gut für die Mannschaft ist. Das gilt genauso für Patrik Borger und unsere Athletiktrainer.

Wie würden Sie sich als Trainer charakterisieren?

Es gibt klare Regeln und klare Konsequenzen, die daraus erwachsen. Aber ich bin davon überzeugt, dass, wenn die Spieler an dem Training und unserem Weg generell mitwirken können, das Training besser wird und auch das Spiel mit einer höheren Überzeugung angegangen wird. Also kommunikativ mit klaren Regeln, an die sich alle zu halten haben.

Haben Sie schon Einzelgespräche geführt oder planen sie das noch bis Freitag? Etwa zum Thema Führungsspieler?

Klar. Wir werden als erstes mit dem Mannschaftsrat sprechen, und es werden sich weitere Gespräche ergeben. Ich habe jetzt keinen konkreten Zeitplan, wann ich mit wem spreche, aber wir wollen uns schon Meinungen aus der Mannschaft holen. Grundsätzlich ist es wichtig, dass man die Dinge anspricht, die einem auffallen. Und wenn mir etwas auffällt, spreche ich es sofort an. Für lange, intensive Gespräche braucht man etwas mehr Zeit, als wir bis Freitag haben.

Sie machen parallel Ihre Ausbildung zum Fußball-Lehrer. Haben Sie aus Hennef schon Reaktionen bekommen?

Ja, viele Lehrgangsteilnehmer haben mir geschrieben, auch Lehrgangsleiter. Sie drücken mir die Daumen, freuen sich für mich. Und der Zeitpunkt ist ja wirklich günstig, dadurch dass jetzt das Praktikum ansteht und der Lehrgang sonst pausiert. Daher sitze ich auch nicht zwischen den Stühlen. Das gleiche gilt für die U 23, wo ich nicht weiter involviert bin. Nico, Fabian und Benno (die bisherigen Co-Trainer Nicola Soranno, Fabian Raue sowie Athletiktrainer Benjamin Szodruch) übernehmen das, sie kennen alle Abläufe und werden es gut machen. Sie sind es in diesem Jahr ja auch gewohnt, dass ich wegen des Lehrgangs ab und zu mal nicht da bin, die Mannschaft auch. Insofern wird das keine Auswirkungen haben. Ich konzentriere mich voll auf die Aufgabe, die ich habe: Ein Freitagabendspiel gegen Hannover.

Steckbrief Ole Werner Geburtsdatum: 4. Mai 1988 Geburtsort: Preetz Vereine als Trainer: Holstein Kiel II (Nov. 2014 bis heute), Holstein Kiel (August 2016/Interimstrainer). Erfolge als Trainer: Aufstieg in die Regionalliga Nord mit Holstein Kiel II 2018. Vereine als Spieler: TSV Kropp, Holstein Kiel, Holstein Kiel U19, Hertha BSC U19.

