Kiel

Mit dieser Entwicklung hatte der schon immer vom Fußball infizierte Jan Uphues an jenem Sonntag im Oktober 2012 auf keinen Fall gerechnet. Es war der erste Tag an der Förde nach seinem Studienort-Wechsel von Münster nach Kiel. Kaffeetrinken mit einem Freund. Und der brachte ihn mit Holstein Kiels Nachwuchstrainer Christian Riecks zusammen. Schon am nächsten Tag erschien Uphues auf der Geschäftsstelle der Störche und war fortan in die Jugendarbeit des Klubs eingebunden.

Nur 16 Teilnehmer am exklusiven Lehrgang „Management im Profifußball“

Seit dem 1. Januar dieses Jahres ist der mittlerweile 33-Jährige Organisatorischer Leiter der Lizenzspielerabteilung des Fußball-Zweitligisten – und nimmt ab dem 1. Oktober als einer von nur 16 Teilnehmern aus dem Bundesgebiet an der DFB-Akademie an dem exklusiven Lehrgang „Management im Profifußball“ teil.

Ein steiler Aufstieg für den A-Lizenz-Trainer, über den Holstein-Sportchef Uwe Stöver sagt: „Jan Uphues ist durch seine fachlichen Kompetenzen, seine langjährigen vielseitigen Erfahrungen im Inneren eines Profi-Klubs und sein überdurchschnittliches Engagement zum wichtigen Bestandteil unserer Lizenzmannschaft und Bindeglied zwischen Sport, Verein und Verband gewachsen.“

Uphues studierte an der CAU Betriebswirtschaftslehre

Seit Beginn der Pandemie hat sich Uphues, der an der Kieler Christian-Albrechts-Universität sein Studium mit dem Masters of Science in Betriebswirtschaftslehre abschloss, den mit Anerkennung verbundenen Spitznamen „Mr. Corona“ erworben. Dass der Verein einen Teil der Kosten für den 18 Monate dauernden Lehrgang trägt, zeigt die Wertschätzung für Uphues‘ bisherige Arbeit. Das analog zur modifizierten Trainerausbildung angelegte Fortbildungsangebot soll nach KN-Informationen rund 15 000 Euro kosten.

Erst zum zweiten Mal wird die vom Input zahlreicher Experten aus der Branche begleitete Weiterbildung vom DFB und der DFL angeboten. Zu den Absolventen der Lehrgangs-Premiere zählten unter anderem die Ex-Nationalspieler Stefan Kießling (Bayer Leverkusen, Assistent der Geschäftsführung) und Marcel Schäfer (VfL Wolfsburg, Sportdirektor).

Uphues: „Habe das Ziel, in einer sportlich verantwortungsvollen Rolle im Profifußball zu arbeiten“

Wo liegen die beruflichen Ziele von Jan Uphues? Auf der Ebene des Sportdirektors? „Vielleicht, ich bin schon ambitioniert und habe das Ziel, in einer sportlich verantwortungsvollen Rolle im Profifußball zu arbeiten“ sagt Uphues und ergänzt: „In welcher Funktion das dann sein wird, wird man sehen. Die letzten Jahre haben mir gezeigt, dass mit Engagement, Flexibilität und der Lust und Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, immer wieder Türen aufgehen.“

Auch der Weg als Trainer war eine Option. In seiner Heimatstadt Münster hatte Uphues beim Traditionsverein Preußen zunächst als U 13-Coach, dann als Assistent der U 19 gewirkt. In Kiel übernahm er nach Beendigung seines Studiums 2015 per Festanstellung die U 16-Junioren, mit denen er im Sommer 2018 die Landesmeisterschaft gewann und in die Regionalliga aufstieg. Dazu arbeitete er im Bereich Marketing/Vertrieb für die Störche.

Ex-Sportchef Wohlgemuth hat Uphues als Teammanager installiert

Im Juli 2018 öffnete sich dann eine dieser von Uphues beschriebenen Türen, als Ex-Sportchef Fabian Wohlgemuth und Ex-Trainer Tim Walter die damals neu geschaffene Position des Teammanagers besetzen mussten. Und nun, nach der Beförderung zum Organisatorischen Leiter der Lizenzspielerabteilung, die Zusage zum Lehrgang.

Ein bemerkenswerter Werdegang, der Uphues im Rückblick selbst ein wenig verwundert: „Eigentlich bin ich von Münster nach Kiel gezogen, um mich auf mein Studium zu konzentrieren.“ Damals, an jenem Sonntag im Oktober 2012.