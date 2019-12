Dehm und Mühling zum Waldlauf

Kiel

Holsteins Mittelfeldspieler Alexander Mühling hatte die Partie in Dresden mit einer Bänderdehnung im Sprunggelenk verpasst, wurde bei Dynamo von Aleksandar Ignjovski vertreten. Im Hinblick auf die Partie gegen Aufsteiger Osnabrück stehen die Zeichen leicht auf Rückkehr: Mühling absolvierte am Dienstag gemeinsam mit dem Rekonvaleszenten Jannik Dehm eine gut halbstündige Waldlaufeinheit mit Athletiktrainer Timm Sörensen, soll im Laufe der Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Jannik Dehm, der sich am 21. Juli im Testspiel gegen Sheffield Wednesday das Schienbein gebrochen hat, befindet sich in seinem Aufbautraining auf einem guten Weg. "Aktuell kann ich etwa eine halbe Stunde lang gut laufen. Ich bin mit der Entwicklung zufrieden", erklärte ein fröhlicher Dehm. "Mir war von Beginn an bewusst, dass ich Geduld brauche." Diese Geduld bewies auch die KSV, als sie den Vertrag des 23-Jährigen kurz nach seiner Verletzung vorzeitig bis 2021 verlängerte.

Neben Dehm und Mühling fehlte am Dienstagvormittag auch Finn Porath im Mannschaftstraining, der weiterhin an den Folgen einer Gehirnerschütterung laboriert. Die fitten Störche absolvierten unter der Leitung von Cheftrainer Ole Werner, der in der vergangenen Woche seine letzte Präsenzphase des Jahres im Trainerlehrgang in der Sportschule Hennef hinter sich gebracht hatte, intensiv mit Ball und verschiedenen Torkonstellationen.

