Kiel

Befürchtet worden war eine Sperre von mehreren Spielen, da es bereits Mefferts zweite Rote Karte in der laufenden Saison war. Bereits am dritten Spieltag war Meffert gegen seinen Ex-Verein Karlsruher SC des Feldes verwiesen worden. Am Sonnabend hatte der 25-Jährige dem Schiedsrichter Alexander Sather den Vogel gezeigt und daraufhin glatt Rot gesehen (81.).

Nun also ein Spiel Sperre. Meffert wird den Störchen damit am Sonntag beim 1. FC Nürnberg fehlen, ist aber zum Jahresausklang wieder einsetzbar. "Wir haben das Urteil angenommen und sind froh, dass Jonas Meffert uns damit schon beim Rückrundenauftakt gegen Sandhausen wieder zur Verfügung steht", sagte Sportdirektor Uwe Stöver.

Zur Sperre kommt eine Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro hinzu.

