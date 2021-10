Holstein Kiels Joshua Mees und sein kleiner Vorteil unter Marcel Rapp

Kiel

Gut, dass die Trainingsanlage in Projensdorf an diesem Dienstagvormittag im Griff der Kälte ist. Die Störche würden sonst bedenklich heißlaufen. Die erste von zwei Einheiten des Tages hat es in sich, alle ziehen mit, gehen an die Grenze. Intensität, das ist einer der Schlüsselbegriffe, seitdem Marcel Rapp als Cheftrainer beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel das Kommando übernommen hat. Er fordert sie ein für seine Idee vom Spiel. Und die Mannschaft, das lässt sich zweifellos feststellen, folgt ihm.

Der Kopf arbeitet bei Holstein Kiel am Anschlag: „Wir haben ordentlich was zu tun“

Entsprechend aus der Puste kommt Joshua Mees nach dem Ende der Session dann auch zum Gespräch angetrabt. Ausgepowert, nicht nur körperlich. Denn auch der Kopf arbeitet dieser Tage am Anschlag. „Es ist viel Neues, was der Trainer reinbringt. Wir haben ordentlich was zu tun“, sagt Mees. Dass er dabei lächelt, verrät: Es funktioniert schon ganz gut. Rapp, gerade mal eine Woche bei der Mannschaft, bekommt seinen Ansatz schnell vermittelt.

Videoanalysen, taktisch geprägte Spielformen im Training – Rapps Störche-Schulung im Schleudergang scheint zu wirken. „Von meiner Warte aus kann ich sagen, dass jetzt schon klar ist, was er mit uns vorhat. Von Tag zu Tag setzen wir das auf dem Platz besser um“, sagt Mees, der einen vielleicht nicht unwesentlichen Vorteil hat: Er hat als einziger KSV-Profi bereits unter Marcel Rapp gearbeitet.

Joshua Mees über Marcel Rapp: „Ein lockerer Typ, mit dem man auch mal einen Witz machen kann“

Das ist lange her, genauer gesagt achteinhalb Jahre, und es war auch nur für eine Halbserie. Aber aus ihrer gemeinsamen Zeit bei der U 17 der TSG Hoffenheim – Mees’ Ausbildungsklub – ist ein gewisses Vertrauensverhältnis erwachsen. „Damals war er Co-Trainer, das ist natürlich noch einmal eine andere Rolle als die des Cheftrainers. Aber ich habe mich damals schon gut mit ihm verstanden“, sagt Mees. „Er ist ein ganz lockerer Typ, mit dem man auch mal einen Witz machen kann.“

Die Chemie stimmt. Und so überrascht es nicht, dass man den Trainer und seinen 25 Jahre alten Offensivspieler am vergangenen Donnerstag nach dem Abpfiff des Testspiels gegen Silkeborg IF noch eine ganze Weile dabei beobachten konnte, wie sie sich auf dem Platz unterhielten. Vielleicht ja auch über die Rolle, die Mees in Zukunft im System Rapp spielen soll – möglicherweise schon beginnend mit dem Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt (Sbd., 13.30 Uhr).

Mees winkt bei Rapp die neue, alte Rolle als zweite Sturmspitze

Sollte Rapp auf ein 3-5-2 setzen, käme Mees für die Position des zweiten Stürmers in Frage. Die kennt er bereits – aus Hoffenheim. Sowohl in der U 17 unter Jens Rasiejewski als auch in der U 19 unter Julian Nagelsmann wurde er dort regelmäßig aufgeboten. „Die Position hat mir immer sehr gut gefallen. Aus dem Zentrum heraus hast du noch kürzere Wege zum Tor“, sagt Mees, dessen Trefferquote als einzige oder zweite Spitze in der Jugend geradezu herausragend war. Alleine in der Saison 2014/15 schoss er 20 Tore in der A-Junioren-Bundesliga.

Dass er nach wie vor weiß, wo das Tor steht, hat Mees als einer von wenigen Holstein-Akteuren in der bisherigen Saison schon bewiesen. Drei Jokertore gehen auf sein Konto – und damit jeder dritte Holstein-Treffer. Insgesamt entwickelt die Mannschaft noch viel zu wenig Torgefahr. Und steht auch deshalb nun gegen Ingolstadt unter Zugzwang bei Rapps Pflichtspieldebüt an der Seitenlinie. Verliert die KSV, ist der mittlerweile von Ex-Holstein-Coach André Schubert trainierte Tabellenletzte bis auf einen Punkt an Holstein dran. Und der FCI kann durchaus kicken, hat mit dem 7:0 im Test gegen den 1. FC Nürnberg ein paar nette Grüße nach Kiel geschickt.

Holstein Kiel will sich vorm Spiel beim FC Ingolstadt nicht zu viel Druck machen

Bei Holstein lässt man jedwede negative Anspannung aber gekonnt ins Leere laufen. „Es ist das erste Spiel unter einem neuen Trainer, das ist immer etwas Besonderes. Aber wir gehen es so an wie jedes andere Ligaspiel auch“, sagt Mees. „Wir wollen uns da nicht zu viel Druck machen, indem wir nur auf die Tabelle gucken. Die Saison ist lang.“

Eine Saison, die in diesen Tagen für die Störche gewissermaßen von vorne beginnt. Mit neuen Reizen. Mit neuen Maßnahmen. „Das versuchen wir so umzusetzen“, sagt Mees. „Und dann denke ich, dass wir wieder in die Erfolgsspur kommen.“