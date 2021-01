Winterpause? Gibt's nicht. In der Zweiten Bundesliga geht es längst weiter, jetzt steht für Holstein Kiel der Pokalkracher gegen Holstein Kiel an. Viel zu tun - und trotzdem ruht die Arbeit abseits des Platzes nicht: Sportchef Uwe Stöver schraubt am Kader - und schließt weitere Neuzugänge nicht aus.