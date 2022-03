Kiel

Fünf Jahre hat Kenneth Kronholm für Holstein Kiel zwischen den Pfosten gestanden, wischen 2014 und 2019 stolze 114 Pflichtspiele in Liga drei und zwei für die Störche bestritten. Am Ende des vergangenen Jahres hat er das letzte Kapitel seiner 19-jährigen Profi-Laufbahn geschlossen und mit 36 seine aktive Fußball-Karriere beendet. Für den in Oftersheim in der Kurpfalz aufgewachsenen und zuletzt für Chicago Fire spielenden Kult-Keeper steht fest: „Ich bleibe jetzt definitiv in Kiel.“

Ortstermin Kieler Rathausplatz. Die Frühjahrssonne lacht, Kronholm ist beim Foto-Shooting am Mittwochvormittag bester Laune. „Heilfroh“ sei er, wieder an der Förde zu sein, „das Leben in Deutschland genießen zu dürfen“. Chicago, so sagt er, sei mit all’ seinen Dimensionen und Facetten „natürlich eine wahnsinnige Lebenserfahrung“ gewesen. Sportlich hingegen lief es dagegen „alles andere als optimal“.

Kreuzband, Meniskus, Blinddarm: Ende der Karriere nach langer Krankengeschichte

Dies nicht zuletzt aufgrund einer langen Krankengeschichte. Die begann im August 2020 mit einem Kreuzbandriss. „Es gab Komplikationen, ich musste nochmals operiert werden. In der Folge hatte ich Probleme mit dem Meniskus. Und dann lag ich wegen eines geplatzten Blinddarms im Krankenhaus“, erinnert sich Kronholm an die Schattenseite seines zweieinhalbjährigen Aufenthaltes in der Zehn-Millionen-Metropole am Michigan See.

Jetzt wohnt er im Süden der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt. Zusammen mit seiner Frau Svenja, seiner viereinhalb Monate alten Tochter Lina und Hund Carlo. In Nachbarschaft zu seinen Schwiegereltern. „Ein Jackpot“, strahlt Kronholm, für den beruflicher Stillstand angesichts dieser Rahmenbedingungen keine Option ist.

Neuer Beruf dank alter Kontakte: Spielerberater und -vermittler

„Ich habe mich selbstständig gemacht, eine GmbH gegründet und versuche künftig, mein Geld als Spielerberater und -vermittler zu verdienen“, berichtet Kronholm. „Connect GmbH“ heißt seine Start-up-Agentur, in die er sein Fachwissen und seine Kontakte in die USA einfließen lassen möchte.

Den Kontakt zu den Störchen habe er, so versichert Kronholm glaubhaft, nie verloren. Bei Holstein habe er nicht nur wegen des Zweitligaaufstiegs 2017 und des um Haaresbreite verpassten Sprungs in die Erste Liga zwölf Monate später die schönste Zeit seines Fußballer-Lebens verbracht. „Auch in Chicago habe ich fast jedes Holstein-Spiel per TV verfolgt. So laut und emotional, dass mich meine Frau manchmal zur Ordnung rufen musste“, flachst die ehemalige Nummer 18 der KSV.

Vakuum an Führungsspielern als Grund für das Auf und Ab der Störche?

Mit einer gewissen Sorge betrachtet Kronholm die aktuelle Tabellenlage „seines“ Vereins. Die Inkonstanz sei ein nicht zu unterschätzendes Risiko auf dem Weg zum Klassenerhalt. „Wer glaubt, die sechs Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16 seien ein beruhigendes Polster und sagt, ’das wird schon’, der macht den ersten großen Fehler.“

Dass nach der Länderspielpause noch fünf Mannschaften aus den Top Sieben des Rankings auf Holstein warten, sieht Kronholm derweil eher als Chance: „Ich habe den Eindruck, dass die Konzentration gegen Spitzenteams der Liga höher ist. Qualität ist aber, auch gegen die schlechter in der Tabelle platzierten Gegner fokussiert zu sein und zu punkten.“

Das von Covid-19-Infektionen, „normalen“ Krankheiten und Verletzungen bestimmte Personalpech sei sicher ein gewichtiges Argument für das aktuelle Auf und Ab, so Kronholm. Aber: „Vielleicht gibt es auch ein Vakuum an Führungsspielern wie bei uns früher Rafael Czichos oder Dominic Peitz. Die haben in der Kabine und auf dem Feld klare Ansprachen gehalten, wenn einer mal ausscheren wollte“.

Aberglaube soll Holstein auf dem Weg zum Klassenerhalt helfen

In einem Punkt indes ist sich Kronholm felsenfest sicher: Den Abstieg werden die Störche vermeiden. Nicht zuletzt deshalb, weil er selbst dazu einen elementaren Beitrag leisten will. „Ich war beim 0:2 gegen den KSC im Stadion. Die folgenden drei Niederlagen habe ich am Fernseher miterlebt. Über das 1:0 gegen Ingolstadt habe ich mich erst nach dem Abpfiff informiert. Und genau das werde ich ab sofort weiter so machen“, lacht Kronholm. Holstein-Abstinenz aus Gründen des Aberglaubens. Wenn es hilft ...

