Komenda war am Sonnabend beim Kieler 3:1-Erfolg gegen Braunschweig in der 34. Minute ausgewechselt worden. Die Diagnose am Montag ergab einen Anriss des Außenbandes im rechten Sprunggelenk, bei der auch die Kapsel in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das teilte Holsteins Cheftrainer Ole Werner am Montag auf der virtuellen Pressekonferenz vor der Partie gegen Ligakonkurrent Darmstadt 98 (Dienstag, 18.30 Uhr, im Liveticker) mit.

"Wir hoffen aber, dass es eher eine Sache von Tagen als von Wochen ist", erklärte Werner zu Komenda. Als Alternative kommen Simon Lorenz und Phil Neumann in Frage. "Beide haben schon gezeigt, dass sie es gut spielen können", sagte Werner. Lorenz hatte Komenda am Sonnabend ersetzt und eine solide Partie an der Seite von Kapitän und Abwehrchef Hauke Wahl abgeliefert.

Thesker nach Muskelfaserriss wieder im Kader

Zusätzliche Entspannung generiert die Rückkehr von Stefan Thesker in den KSV-Kader. Der Innenverteidiger hatte sich beim Kieler Pokalcoup gegen den FC Bayern München (8:7 n.E.) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. "Er wird im Kader stehen, ist aber eher keine Option für die Startelf", so Werner.

Neben Komenda fehlen auch Johannes van den Bergh (Faserriss in der Bauchmuskulatur), Joshua Mees (Oberschenkelzerrung), Aleksandar Ignjovski (muskuläre Probleme) und Noah Awuku (Aufbau nach Achillessehnenriss). Mees und Ignjovski sind allerdings bereits wieder in der Aufbelastung, "wir hoffen, dass beide gegen Ende der Woche wieder voll dabei sind", sagte Werner.