"Meffo", der Meilenmacher

Meffert ist „Sechser“ par excellence, technisch begabt, mit Kampfgeist und gutem Raumgefühl. Und Dauerbrenner: Verpasst hat der 25-Jährige in dieser Saison nur 183 Minuten – nach der Roten Karte gegen seinen Ex-Klub Karlsruher SC (87. Minute) folgten zwei Spiele Sperre.

Zum Gespräch kommt „Meffo“, wie sie ihn bei der KSV rufen, im Pullover der Golden State Warriors, sechsfacher NBA-Champion, aber momentan strauchelndes Basketballteam. „Ja, bei uns läuft es gerade viel besser als bei den Warriors“, sagt Jonas Meffert lachend. „Aber man muss zu seinem Team halten, in guten wie in schlechten Zeiten.“ Loyal und mit Herzblut bei der Sache – seinen Vertrag in Kiel hat er im Juni vorzeitig bis 2022 verlängert. Drei weitere Jahre Holstein, Woche für Woche elfeinhalb Kilometer, ohne einen Zweikampf zu scheuen. „Viel laufen zu können, ist schon wichtig, aber ich mache mir darüber keine großen Gedanken“, sagt Meffert. „Ich spiele einfach mein Spiel, das bringt die Kilometer mit sich. Das ist auch situativ, in Dresden in der Schlussphase bin ich eher hinten geblieben, weil wir nur mit einem Tor geführt haben. In Wiesbaden führten wir mit zwei Toren, da konnte ich mich dann auch öfter mit nach vorne einschalten.“

Höhenflug als Chance - und als Gefahr

Die jüngsten Siege sorgen für gute Stimmung im Kieler Lager. „Man merkt, dass alle gut drauf sind, nachdem wir zwei Spiele in Folge gewonnen haben, auswärts und gegen Gegner von unten“, sagt Meffert, der in Dresden eine bärenstarke erste Halbzeit spielte, den Raum vor der eigenen Viererkette gut verteidigte und im Offensivspiel wichtiger Part der Kieler Kombinationsmaschinerie war. „Das war sehr wichtig, vier Auswärtsspiele in fünf Wochen sind ein hartes Programm, unabhängig vom Gegner. Es sind alle viel zufriedener als vor zwei Wochen und natürlich vor zwei Monaten.“ Die ganz schwere Phase scheint vorbei, den Holstein-Profis geht momentan alles etwas leichter von der Hand, besser gesagt: vom Fuß. Doch Meffert warnt: „Darin besteht auch eine Gefahr. Wir müssen aufpassen, dass wir das bis Weihnachten durchziehen, die Spannung hochhalten.“

Um das zu garantieren, messen sich die Störche auch intern. „Wir spielen Anfang der Woche meist ein Kleinfeldturnier, da geht es heiß her“, sagt Meffert. „Es gibt eine Punktewertung, der Sieger wird am Ende belohnt. Wir haben eine Tabelle in der Kabine hängen.“ Bei der Frage, wie die denn gerade aussehe, muss Meffert lachen. „Das klingt jetzt so, als hätte ich das nur deshalb erzählt“, sagt er. „Momentan bin ich Erster. Aber es ist wie in der Liga: Alles ist ganz eng, jeder will unbedingt gewinnen, es geht ordentlich zur Sache.“ Wie im Training, so im Ligazirkus. Die Störche sind auf Rang sechs vorgerückt – wollen sie schon mehr? „Ich habe von Tim Walter (letztjähriger KSV-Trainer, d. Red.) gelernt, immer an sich selbst zu glauben und immer das Beste von einem selbst zu verlangen“, sagt Meffert. „Früher habe ich eher nur nach unten geschaut, mittlerweile schaue ich auch mehr nach oben, weil es einen stärker macht. Aber für uns gilt momentan: Wir haben am Anfang der Saison zu wenig Punkte geholt. Daher ist es erst mal wichtig, Abstand nach unten zu gewinnen.“

Nachhaltigkeit und schrittweise Entwicklung

Und dann zeigt Meffert wie sehr der vielzitierte „Kieler Weg“ in ihm steckt: „Natürlich ist nach oben immer etwas möglich, und niemand von uns würde sich dagegen wehren, falls es wieder in Richtung Aufstiegsplätze gehen sollte. Aber grundsätzlich ist es meist besser, denke ich, wenn die Entwicklung langsam und schrittweise passiert“, sagt der 25-Jährige. „Hier passiert gerade infrastrukturell sehr viel, es werden neue Plätze gebaut und so weiter. Es ist sehr wichtig, dass sich der Verein grundlegend vernünftig und nachhaltig aufstellt.“ Zur Nachhaltigkeit gehört sportlicher Erfolg, Punkte für den Klassenerhalt. Das Kerngeschäft von Meffert und Co. „Unser Ziel ist immer, das Spiel zu gewinnen“, sagt er. „Die letzten drei Spiele werden schwer, aber wir werden richtig Gas geben.“ 90 Minuten lang, über elfeinhalb Kilometer.

