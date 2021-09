Holstein Kiels Neuzugang Benedikt Pichler und sein ungewöhnlicher Karriereweg

Kiel

Schwärmt der Österreicher von einem „Wunderwuzzi“, redet er in landestypischer Mundart von einem Alleskönner, einem Tausendsassa. In der vergangenen Saison hat Benedikt Pichler in der Bundesliga der Alpenrepublik als Top-Scorer der Wiener Austria auf sich aufmerksam gemacht. Ist der 24-Jährige folglich der neue „Wunderwuzzi“ für die Offensive des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel? „Nein“, lacht Pichler: „Den gibt es gar nicht.“

Pichler soll eine Million Euro gekostet haben – Vereinsrekord

An Selbstbewusstsein mangelt es der 1,87-Meter-Kante trotz dieser realistischen Einschätzung allerdings nicht. Physisch stark, ausgestattet mit einem guten Kopfballspiel, dazu gute Läufe in die Tiefe – so beschreibt der Vollblut-Stürmer selbst seine Qualitäten. Und vervollständigt die Liste spontan um ein weiteres Detail: „Ich gehe gerne in Eins-gegen-eins-Duelle.“

Am vergangenen Montag haben die Störche Pichler verpflichtet. Die kolportierte Ablöse liegt bei einer Million Euro. Damit wäre er der teuerste Einkauf in der Kieler Vereinsgeschichte. Die KSV dementierte allerdings eine Zahlungsverpflichtung in dieser Größenordnung. Der Vertrag ist bis zum 30. Juni 2025 datiert.

Dass Pichler offenkundig gekommen ist, um (tatsächlich) länger zu bleiben, verrät ein Auszug aus seinem Privatleben: „Meine Freundin Lisa wohnt noch in Kärnten, studiert dort Pharmazie. Sie müsste in einem Jahr fertig sein und will dann hoch zu mir in den Norden kommen. So ist der Plan.“

Pichler hat vorab mit Ex-Storch Mathias Honsak telefoniert

Erst die Berge rund um seinen Geburtsort Salzburg, dann die Metropole Wien, jetzt der Ostseestrand – ein Standortwechsel der besonderen Art. Einer, der sich vor zwei Wochen erstmals konkret abzeichnete. „Deutschland war immer ein Ziel für mich. Ich habe Holstein oft im Fernsehen beobachtet, speziell in der vergangenen Saison. Hier wird offensiver Fußball gespielt und großer Wert auf spielerische Lösungen und Variabilität gelegt. Das gefällt mir“, sagt der Mann, der künftig die Rückennummer 17 tragen wird.

Mit seinem Landsmann, dem Ex-Storch Mathias Honsak, habe er sich telefonisch über die KSV Holstein ausgetauscht. Als „Riesenplattform mit den ganzen Traditionsvereinen“ bewertet Pichler zudem die Zweite Liga seiner neuen Wahlheimat.

Kreisliga bis Bundesliga – eine ungewöhnliche Laufbahn

Das passende Umfeld also für den nächsten Schritt auf seiner Karriereleiter. Einer Laufbahn, die keineswegs dem Standard des modernen Profifußballers entspricht. Der Neu-Storch hat noch kein Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen. Auch nicht das in Salzburg, wo Österreichs Serienmeister RB ein solches mit weltweiter Anerkennung führt. „Ich hatte in der Jugend öfter Kontakt zu RB. Ich wollte aber lieber mit meinen Freunden kicken. Ich habe im Fußball alle Klassen erlebt. Von der Kreisliga bis zur Bundesliga. Nie in einer Fußball-Akademie ausgebildet worden zu sein, ist für heutige Verhältnisse ein eher unüblicher und auch ein steiniger Weg“, sagt Pichler im Rückblick.

Ein Weg, der sich für ihn ausgezahlt hat. Der endgültige Durchbruch gelang ihm im zurückliegenden Spieljahr unter der Regie des ehemaligen Kölner und Dortmunder Cheftrainers Peter Stöger. Pichler steigerte nicht zuletzt wegen seiner sechs Tore und fünf Assists seinen Marktwert laut „Transfermarkt.de“ binnen zwölf Monaten von 800 000 auf aktuelle 1,3 Millionen Euro. Die Wertschätzung des Angreifers für Stöger, der in dieser Serie für Ferencvaros Budapest arbeitet, ist immens: „Unter seiner Leitung habe ich einen Riesensprung gemacht. Es war für mich eine große Ehre, unter ihm trainieren zu dürfen.“

Statt Peter Stöger nun Ole Werner. Statt des einst ruhmreichen Traditionsklubs Austria Wien, dessen letzter der insgesamt 24 Meistertitel schon acht Jahre zurückliegt, Holstein Kiel. Am Donnerstag im Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Vejle BK (13 Uhr, im KN-Liveticker) kann Benedikt Pichler sein Leistungsvermögen erstmals im Wettkampf unter Beweis stellen. Die Fähigkeiten eines „Wunderwuzzis“ erwartet dabei (noch) niemand.