Von 2002 bis 2007 hatte der gebürtige Kieler schon einmal das KSV-Trikot getragen - erst in der Jugend, dann im Herrenbereich. Im Jahr 2020 nun das Comeback: Fin Bartels ist ab sofort wieder Spieler von Holstein Kiel. Der 33-Jährige kommt von Bundesligist Werder Bremen, wo sein Vertrag nach der erfolgreichen Relegation ausgelaufen war. Mit seiner Erfahrung, aber auch mit seiner noch vorhandenen Qualität soll er den Störchen nun Flügel verleihen. Das sagen die Verantwortlichen und Neu-Kollegen über seinen Transfer.

Ole Werner, Chefcoach der KSV: "Wir haben in der Jugend mal zusammengespielt. Ich kenne ihn also vom Platz - er ist mir dann aber sportlich irgendwann deutlich enteilt (lacht). Bei Fin haben wir das Gefühl gehabt, dass er nach einer schweren Zeit mit langen Verletzungspausen noch mal Lust hat, irgendwo eine wichtige Rolle einzunehmen. Bei uns kann er das einerseits mit seiner Persönlichkeit, weil er jemand ist, der seine Erfahrung auf eine angenehme Art weitergibt. Andererseits aber auch sportlich. Wenn er fit ist, glaube ich, dass er noch etwas im Tank hat, dass er Feuer hat."

Hauke Wahl, Kapitän der Störche: " Fin ist ein sehr, sehr angenehmer Typ. Ich hatte es schon beim Transfer von Fabian Reese gesagt: Die Rückhol-Aktionen gehen bei uns durch die Decke (lacht). Fin ist ein großer Qualitätsgewinn für uns. Er hat schon einiges erreicht und erlebt. Mit seiner Erfahrung wird er uns sehr weiterhelfen. Es hat uns in den letzten Jahren gefehlt, dass wir vorne auch mal jemanden drin haben, der abgezockt ist. Er wird unserer Mannschaft unheimlich guttun."

Uwe Stöver, Holstein-Sportdirektor: "Bei Fin Bartels macht es die Tatsache, dass er ein Kieler ist und auch nach der Karriere in seiner Heimat leben will, noch attraktiver. Über allem steht aber das Sportliche. Er ist im Hier und Jetzt, denkt noch nicht an die Zeit nach dem Karriereende."

