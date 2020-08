Wageningen

Andere schnuppern an Einsätzen in der Bundesliga. Marco Komenda jobbt zweimal die Woche in der Tankstelle, weil das Geld nicht reicht. 2015 ist das Schicksalsjahr in der Karriere des damals 18 Jahre alten Talents, das so gern bei seinem Heimatklub Darmstadt 98 Fuß gefasst hätte. Es aber nicht schafft. Kurz zuvor scheint er noch auf dem Sprung in den Profikader, trainiert als A-Jugendlicher schon oben mit, darf mit ins Trainingslager.

„Ich war aber noch nicht so weit. Es gab so viele Sachen, an denen ich noch arbeiten musste“, sagt Komenda. „Trotzdem wollte ich mich durchkämpfen.“ Er hofft lange in die Sommerpause hinein auf einen Profivertrag – und bekommt ihn nicht. Die Optionen sind rar, so wechselt er in die Oberliga zu den Sportfreunden Siegen. Jeden Tag 120 Kilometer hin, 120 zurück. Dazu der Nebenjob. Spätschicht, vier Stunden Schlaf, um 6 klingelt der Wecker – auf nach Siegen, Fußball spielen. Lehrjahre.

Anzeige

Und jetzt die Herrenjahre. Im Sommer ist Marco Komenda, 23, von Drittligist SV Meppen in die Zweite Liga zu Holstein Kiel gewechselt. Seine Wirklichkeit heißt jetzt: Trainingslager-Testspiele gegen Kaliber wie Ajax Amsterdam. Auch wenn das 2:5 vom Dienstag schmerzt. Beim 0:5 sieht Komenda, der als einziger durchspielt, nicht gut aus.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch:Trainingslager, Tag drei - Holstein hadert mit Ajax, Serra tritt kürzer

„Man hat schon nach zehn Minuten gemerkt, dass uns da eine richtig gute Mannschaft gegenübersteht. Wir haben nicht so gut ins Spiel gefunden, hatten keinen Zugriff“, sagt er. Und spricht dann einen Satz, wie er aus dem Munde eines Vollblut-Innenverteidigers eben kommt: „Gegen solche Gegner muss man auch mal gleich am Anfang etwas härter zur Sache gehen. Wenn so eine Mannschaft ins Rollen kommt, wird es extrem schwer.“

Vollblut-Innenverteidiger? Eigentlich, klärt Komenda auf, spielt er erst seit zwei Jahren in der Abwehrzentrale. Er, in Messel bei Darmstadt aufgewachsen, deutscher Vater, kroatische Mutter, ist zu Beginn seiner Karriere erst Mittelfeldspieler, dann jahrelang Linksverteidiger, ehe ihn sein Förderer Christian Neidhart 2018 in Meppen zum zentralen Abwehrmann umschult – weil er schon zwei Linksverteidiger im Kader hat. Weil er aber auch das Potenzial des Jungprofis erkennt. „Er hat irgendetwas in mir gesehen“, sagt Komenda. „Dafür bin ich sehr dankbar.“

In Meppen spielt er zwei überzeugende Saisons, setzt an zum nächsten Sprung. Das ist damals, 2015, noch nicht abzusehen. Aber er legt in der Oberliga die Grundlage, wird Stammspieler, schafft den Aufstieg, wechselt nach einer Saison zu Borussia Mönchengladbach II in die Regionalliga West. Wieder wird er Stammspieler, darf für die Profis 2017 sogar im Telekom Cup vor 41000 Fans im Borussia-Park ran.

Theskers Handbruch - Komendas Chance

Dann der Wechsel nach Meppen – und die Transformation zu dem Spieler, der er heute ist. Und nun, bei Holstein, winken ihm sogar direkt Einsatzzeiten. Komenda ist Linksfuß, damit nach dem Mittelhandbruch von Stefan Thesker die vermeintliche Erstbesetzung. Er bremst die Erwartungen, auch seine eigenen, aber direkt ein: „Mir ist klar, dass ich deswegen nicht automatisch spiele.“ Am ersten Spieltag werde die Mannschaft auf dem Platz stehen, „die es aus Trainersicht am besten hinbekommt. Wenn ich gebraucht werde, dann bin ich da.“

Auf Sicht aber will er sich durchsetzen, auch bei Holstein – wie bisher eigentlich überall – Stammspieler werden. Und dann? „Ich bin jetzt 23. Dann zu sagen: ,Ich bin jetzt zufrieden und mache weniger’ – das wäre falsch“, sagt Komenda. „Jeder Spieler in der Zweiten Liga hat den Traum von der Bundesliga, das ist doch ganz normal.“ Wer seinen Karriereweg kennt, traut ihm auch das zu.

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.