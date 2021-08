Holstein Kiels Neuzugang Lewis Holtby: „Ich verspüre keinen Druck“

Kiel

Eines stellt Ole Werner auf der Pressekonferenz am Mittwoch gleich mal klar: Holtby, der Heiland? Funktioniert nicht. Zumindest nicht auf Anhieb. „Er ist sicher eine Option für den Kader – aber auf keinen Fall für viele Minuten auf dem Platz. Das können wir auch nicht riskieren“, sagt Holstein Kiels Cheftrainer vor dem Auswärtsspiel in der Zweiten Fußball-Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf (Fr., 18.30 Uhr) über den am Dienstag verpflichteten Lewis Holtby. Der sei zwar körperlich fit. Aber nicht zwingend direkt matchfit.

„Er hat sei Mai nicht mehr mit einer Mannschaft trainiert“, sagt Werner. Vom zuletzt nach dem Ende seiner Zeit in der englischen Championship bei den Blackburn Rovers vertragslosen 30-Jährigen erhofft er sich für die nähere Zukunft aber einiges: „Er ist ein Spieler mit einer gewissen Erfahrung und auch einer gewissen Präsenz in der Kabine und auf dem Platz. Lewis hat Situationen wie diese schon erlebt, auch in einem Verein, wo eine noch größere Drucksituation herrscht.“ Und dann sagt Werner den entscheidenden Satz; „Er kann uns helfen – wir dürfen aber auch keine Wunderdinge von ihm erwarten.“

„Wenn man in so einer Phase verpflichtet wird, kommt von außen natürlich Druck“

Dabei liegt diese Deutung seit seiner Unterschrift am Dienstagnachmittag irgendwie in der Luft an der Förde: Lewis Holtby, Retter der Störche nach einem verkorksten Saisonstart mit null Punkten und 0:9 Toren. Eine gesteigerte Erwartungshaltung ist da, vielleicht auch eine übersteigerte. Im Gespräch mit Holtby wird aber schnell deutlich, dass er damit klarkommt. „Wenn man in so einer Phase verpflichtet wird, kommt von außen natürlich Druck. Aber den verspüre ich nicht“, sagt er. „Ich spiele Fußball mit Spaß, mit Leidenschaft. Deswegen freue ich mich auf jede Einheit, auf jedes Spiel. Ich möchte meine Erfahrung teilen und helfen, wo ich kann.“

Von dieser Erfahrung hat der zentrale Mittelfeldspieler eine Menge. Ein Auszug aus seiner Vita: Profi-Debüt im Jahr 2007 als gerade 17-Jähriger für Alemannia Aachen. Sturm auf Europa mit Mainz 05 unter Thomas Tuchel als Teil der „Bruchweg-Boys“ um André Schürrle und Adam Szalai in der Saison 2010/11. Champions League mit Schalke 04. Teamkollege von Gareth Bale bei Tottenham Hotspur. Abstieg aus der Premier League mit Fulham, Wechsel zum Hamburger SV 2014. Turbulente Jahre, der Gang in die Zweite Liga, der gescheiterte Versuch der Bundesliga-Rückkehr im ersten Anlauf. Zuletzt zwei Jahre Blackburn.

In Fußballer-Dimensionen ist Frontmann Holtby ein „Rolling Stone“. Gegerbt von mehr als 400 Profi-Einsätzen. Er weiß, worauf es ankommt. Worauf es jetzt bei Holstein Kiel ankommt. „Kommunikation auf dem Platz ist sehr wichtig, da kann ich in vielen Spielsituationen meine Erfahrung einringen, Ruhe vermitteln oder die Nebenleute coachen“, sagt Holtby. „Überhaupt ist es wichtig, dass wir uns alle gegenseitig helfen, um dann irgendwann in eine Situation zu kommen, in der sich alles wieder etwas einfacher anfühlt.“

Holtby: „Ich liebe diesen Sport“

Er will seinen Teil dazu beitragen. Aber in welchem Zustand ist er nach dem Ende seines Blackburn-Engagements? In einem guten, sagt er selbst: „Ich habe sehr hart trainiert in der Off-Season, habe täglich zwei Einheiten gemacht und mich so vorbereitet, dass ich irgendwo reinkommen kann und dann auch direkt funktioniere. Ich bin fit, habe unheimlich viel Bock auf Fußball. Ich liebe diesen Sport.“ Da brennt einer.

Und dieses Feuer soll jetzt auf die Mannschaft übergreifen. „Jeder hat die Situation angenommen“, sagt Holtby. „Klar, die drei Spiele sind nicht gut gelaufen. Aber jetzt gilt es, weiter anzupacken – das ist auch meine Aufgabe.“ Und er packt direkt an. Am Seelenleben seiner Kollegen. „Die Jungs dürfen nicht vergessen, dass sie eine enorme Qualität haben, in der Vergangenheit auch viele Spiele gewonnen haben. Man muss in die Köpfe kriegen, dass die Qualität da ist. Man muss die Situation annehmen, dabei aber auch an seine Stärken glauben“, sagt er. „Man muss sich jetzt das Glück erkämpfen, Tore schießen, punkten. Wenn wir Spiele gewinnen, kommt auch wieder dieser Flow, der Kiel in der vergangenen Saison so ausgezeichnet hat.“

Das ist jetzt auch sein Projekt. Ein Projekt, für das er, der zurück nach Deutschland wollte, sich bewusst entschieden hat. „Es kamen zwar auch konkrete Anfragen aus dem Ausland, bei denen ich überlegen musste. Aber ich habe für mich relativ schnell beschlossen, dass ich warte und mich für den richtigen Moment fit halte“, sagt Holtby. Dann klingelte das Telefon. Holstein in der Leitung. Tinte trocken.

Holtby zitiert Sepp Herberger

Lewis Holtby ist jetzt ein Storch. Einer, der als ehemaliger „Bruchweg-Boy“ prädestiniert dafür ist, die Band wieder zusammenzuschweißen. Die Voraussetzungen dafür hat er nach eigenem Bekunden schon vorgefunden: „Man merkt auf jeden Fall, dass die Jungs sich super verstehen. Das ist wichtig. Sepp Herberger hat nicht umsonst gesagt: Elf Freunde müsst ihr sein. Das geht am besten mit Erfolg. Wenn man zusammen gewinnt, hat man sehr viel Spaß. Und das ist jetzt das Wichtigste: gewinnen.“