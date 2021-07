Kiel

Jetzt ist Holstein Kiel, jetzt ist Zukunft. Aber dieses Gestern, das war auch schon nicht schlecht. Man muss mit ihm einfach darüber sprechen, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. Vor allem, wenn sich dieser eine Moment für die Ewigkeit am Sonntag zum ersten Mal jährt. „Es ist für mich noch immer sehr präsent, ich werde das so schnell auch nicht vergessen“, sagt Patrick Erras. „Ich habe wegen des Spiels danach noch wochenlang schlaflose Nächte gehabt. Das war einfach ein geiles Erlebnis.“

Erras’ rettende Vorlage – der Schlusspunkt nach 13 Jahren Nürnberg

Das Spiel, das Erlebnis, von dem er spricht: das Relegations-Rückspiel des 1. FC Nürnberg in Ingolstadt. Der Abstieg in die Dritte Liga – abgewendet durch ein Tor des Wahnsinns in der 96. Minute. Erras, seit einer Woche ein Storch, damals beim Club, bereitete den erlösenden Treffer vor. Ein Held. Einer, dessen Augen leuchten, dessen Puls steigt, wenn er daran zurückdenkt. Erras, auf dem Platz unaufgeregter Sechser, lebt diesen Moment. Weil er zugleich eine Zäsur bedeutete.

„Das war der perfekte Abschied“, sagt heute 26-Jährige. Denn danach war Schluss für den Oberpfälzer in Nürnberg. Nach 13 Jahren. „Es war für mich auch irgendwie ein Zeichen“, sagt Erras über seinen Anteil am Klassenerhalt, „dass es an der Zeit ist für etwas Neues.“

Erneuter Abstieg aus der Bundesliga – diesmal mit Werder Bremen

Dass dieses Neue derart bitter enden sollte, das war da noch nicht zu ahnen. Erras folgte dem Ruf aus Bremen, ging zu Werder. Zurück in die Bundesliga. Dort, wo er in der Saison 2018/19 mit dem FCN schon einmal war, aber direkt wieder abstieg. Diesmal sollte alles besser werden. Aber es wurde schlimm. Sehr schlimm.

Patrick Erras Geburtsdatum: 21. Januar 1995 Geburtsort: Amberg Größe: 1,96 Meter Position: defensives Mittelfeld Bisherige Vereine: SV Raigering (Jugend), 1. FC Nürnberg (2007 bis 2020), SV Werder Bremen (2020 bis 2021), Holstein Kiel (seit 2021).

„Ich habe mich in Bremen eigentlich sehr wohlgefühlt. Es hat sportlich leider nicht so gut funktioniert“, sagt Erras, der zwar direkt im ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal in der Startelf stand, danach aber fast überhaupt nicht mehr zum Zug kam. Verletzungen – Oberschenkel, Hüftbeuger –, dazu die zunehmend dramatische sportliche Situation, die personelle Experimente verbot, obwohl sie angebracht gewesen wären. Am Ende: der Absturz in die Zweite Liga. Für Werder der erste seit 1980. Für Erras der zweite nach 2019.

„Das Jahr war für alle enttäuschend mit dem Abstieg“, sagt Erras. „Auch für mich war es ein enttäuschendes Jahr – aber kein verlorenes.“ Irgendetwas nimmt man immer mit. Fußballer sind Lernende, ihre ganze Karriere über. Und manchmal müssen sie eben durch die harte Schule. Die hat Erras nun hinter sich. Versetzung an die Förde.

„Holstein hat sich sehr um mich bemüht. Deswegen wollte ich das dann auch gerne machen“, sagt er, der vor dem Anpfiff des Testspiels gegen Randers FC (1:2) am vergangenen Freitag seine Unterschrift unter den Vertrag setzte. Die nach Bremen fließende Ablöse soll sich auf moderate 250 000 Euro belaufen. Die Hälfte dessen, was Holstein vom Hamburger SV für Jonas Meffert kassiert hat – Erras’ Vorgänger. An ihm wird er sich messen lassen müssen.

Aber er hat damit kein Problem. Er will nur seinen Job erledigen. Das verbindet ihn wiederum mit Meffert, den Pragmatiker mit dem großen Spielverständnis. „Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eher der ruhige Vertreter bin auf dem Platz“, sagt Erras und beschreibt seine Arbeitsweise mit fast schon aufreizender Nüchternheit: „Ich versuche einfach, die Aufgaben, die als Sechser anfallen, zu erledigen: sicheres Passspiel, meine Kopfballstärke einbringen, die wichtigen Zweikämpfe gewinnen.“

„Wir brauchen uns nicht zu verstecken“

Klingt gut, kann helfen. Und die Mannschaft in Kombination mit den anderen Neuen auf ein Level bringen, das im Idealfall nicht weit von dem der vergangenen Saison weg ist. Nichts anderes erwartet Erras im Übrigen. „Ich glaube schon, dass wir eine gute Rolle spielen können und an uns selbst den Anspruch haben, an das letzte Jahr anzuknüpfen“, sagt er. „Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wir wissen aber auch um die Qualität der Liga, die Qualität der Mannschaften. Man muss in jedem Spiel an die Grenze gehen.“

So wie er selbst, damals, am 11. Juli 2020 in Ingolstadt. Alles reinwerfen, immer daran glauben. Patrick Erras ist nicht nur ein Neuzugang. Er ist eine Botschaft.