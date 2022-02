Kiel

Die wichtigste Nachricht für alle Anhänger des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel vorweg: Die Austragung der für Sonnabend geplanten Heimpartie gegen den Karlsruher SC (13.30 Uhr/Liveticker auf KN-online) ist trotz des angekündigten Sturmtiefs mit Orkanböen bis zu 150 km/h in der Nacht zum Spieltag aktuell nicht gefährdet. Das sagte Peer Wellendorf, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Störche, am Donnerstag im Rahmen der Spieltags-Pressekonferenz.

Während KSC-Coach Christian Eichner den Wind als unberechenbare Komponente fürchtet („Das Schlimmste, was es im Fußball gibt, weil er den größten Einfluss auf das Spiel hat“), wähnt Holstein-Trainer Marcel Rapp sein Team ungeachtet der meteorologischen Alarmsignale gut gerüstet für das Duell mit dem auf Platz elf rangierenden Tabellennachbarn. „Wir orientieren uns ja ohnehin lieber am Motto ‚flach spielen, hoch gewinnen’. Und wenn du den Ball flach spielst, ist es erst einmal egal, wie stark die Böen sind. Die Jungs hier kennen sich mit dem Wind aus. Die wissen, was zu tun ist“, so der 42-Jährige.

Fünf Siege am Stück: Kapitän Mühling und Co. visieren Vereinsbestmarke an

An Selbstbewusstsein dürfte es dem Tabellenzehnten von der Förde (31 Punkte) nicht mangeln: 13 Zähler aus den vergangenen fünf Partien bedeuten Platz zwei im Rückrunden-Ranking. Mit 52,6 Prozent gewonnener Zweikämpfe führen die im Normalfall für gehobene Spielkultur bekannten Nordlichter die Rustikal-Statistik der Liga an. Unter Rapps Regie haben die Kieler noch kein Heimspiel verloren (vier Siege, zwei Unentschieden). Und dann noch das: mit zuletzt drei Dreiern am Stück visieren Interims-Kapitän Alexander Mühling und Co. eine vereinsinterne Zweitliga-Bestmarke an. Die hält derzeit das Holstein-Team der Vorsaison mit fünf Siegen in Serie.

Rapp interessieren Zahlenspielereien dieser Art allenfalls peripher. Für ihn zählt das Hier und Jetzt. Und das ist der KSC. Jener Verein, bei dem er als Aktiver den Sprung von der Jugend bis ins Zweitligateam schaffte – und zu dem er noch heute ein besonderes Verhältnis verspürt. „Karlsruhe steht grundsätzlich sehr kompakt, ist sehr gut im Konter und sehr gefährlich in der Box. Die größte Gefahr geht bei ihnen von den Standards aus.“

Pichlers Durststrecke für Cheftrainer Rapp kein Problem

Der Ausfall der Eckpfeiler Lewis Holtby (Schleimbeutelentzündung im Knie) und Hauke Wahl (Pfeiffersches Drüsenfieber) macht die Aufgabe für die KSV gegen den DFB-Pokal-Viertelfinalisten (2. März beim HSV) allerdings nicht leichter. Doch personellen Widrigkeiten zu trotzen, ohne zu jammern, gehört mittlerweile zur Holstein-DNA.

Selbst die Tatsache, dass Torjäger Benedikt Pichler seit 302 Einsatzminuten auf einen eigenen Treffer wartet, sorgt Rapp nicht: „Er selbst ist ein wenig unzufrieden. Für mich geht es aber um die Gesamtbetrachtung. Hat er Aktionen, hat er Torchancen, wie ist sein Anlaufverhalten? Und in diesen Punkten ist Benni sehr wertvoll für die Mannschaft.“

Wie auch Sturm-Konkurrent „Otschi“ Wriedt, der zuletzt beim Schneewalzer von Aue als Joker zum Last-Minute-Matchwinner avancierte. Gleicht der Treffer des 27-jährigen Winter-Neuzugangs zum umjubelten 3:2-Endstand einem Bewerbungsschreiben für eine Startelf-Nominierung? „Wir haben die Qual der Wahl und können eigentlich nichts falsch machen“, lautet Rapps Antwort.

Wildpark-Team vor einem Stresstest für alle Sinne

Dessen KSC-Kollege Christian Eichner vertraut derweil auf die jüngst beim 4:1 gegen Nürnberg bestätigten fußballerischen Qualitäten seines Teams mit dem 1,95 m großen Top-Knipser Philipp Hofmann (zwölf Treffer, drei Assists) an der Spitze. Dennoch beschreibt der 39-Jährige die seit sechs Spielen in Folge ungeschlagene KSV mit Hochachtung: „Das ist eine richtig gute Fußball-Mannschaft mit dem einen oder anderen Unterschiedspieler und dem für den Verein in dieser Situation perfekten Trainer.“ Kein Zweifel, der in dieser Saison vor allem auswärts wankelmütige Traditionsklub aus dem Wildpark (zwei Siege, vier Remis, vier Niederlagen) steht an der Förde vor einem Stresstest für alle Sinne. Schon die für Freitag geplante Anreise mit dem Flugzeug schließt heftige Turbulenzen nicht aus.

7850 Karten sind für das Heimspiel gegen den KSC verkauft, 1100 stehen noch zur Verfügung. Das Ticketcenter Ost ist am Sonnabend ab 11.30 Uhr als Tageskasse für Zuschauer mit einem nachweisbaren 2G-Status geöffnet.