Kiel

Am Sonntag hatte Weltumsegler Boris Herrmann in der "ARD"-Sportschau die Partien des DFB-Pokal-Viertelfinals ausgelost, nun gab der Verband die zeitgenauen Ansetzungen bekannt. Am Dienstag, 2. März, eröffnen Jahn Regensburg und Werder Bremen ab 18.30 Uhr die Runde der letzten Acht, die Partie wird live auf Sport1 übertragen. Später am Abend folgt das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund (20.45 Uhr), das die ARD live zeigt.

Leipzig gegen Wolfsburg am Mittwoch im Free-TV

Holsteins Spiel beim einzig verbliebenen Viertligisten RWE an der Essener Hafenstraße ist am Mittwoch (18.30 Uhr im Liveticker) die einzige Partie, die ausschließlich bei Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein wird. Am Mittwochabend beschließen RB Leipzig und der VfL Wolfsburg die Runde der letzten Acht (20.45 Uhr), das Duell der Bundesligisten überträgt die ARD live im frei empfangbaren Fernsehen.

Die Störche hatten sich mit Siegen gegen Fünftligist Rielasingen-Arlen (7:1), Triple-Sieger FC Bayern München und Liga-Konkurrent Darmstadt 98 (beide 8:7 n.E.) bis ins Viertelfinale des DFB-Pokals gekämpft. Der Einzug ins Halbfinale wäre der größte Pokalerfolg der Vereinsgeschichte der KSV.