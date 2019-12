Störche zeigen sich selbstkritisch

Nürnberg/Kiel

Gut gelaunt zeigte sich Stefan Thesker direkt nach dem Abpfiff im Max-Morlock-Stadion. Eben hatte er sich von den rund 400 mitgereisten Kieler Fans für sein so wichtiges erstes Saisontor feiern lassen, mit dem er Holstein den Sechs-Punkte-Vorsprung auf den „Club“ und damit auf Relegationsrang 16 bewahrt hatte. Ausgerechnet Thesker, der Ex-Fürther, bescherte dem FCN einen weiteren Nackenschlag und alles andere als vorweihnachtliche Besinnlichkeit. „Dass ich hier getroffen habe, freut mich natürlich“, sagte Thesker. Dass gerade er die Kieler Brechstange in Zählbares umwandelte, gefiel auch den anderen Störchen. „Thesi hatte eine schwere Zeit im letzten Jahr, auch diese Saison fing wieder mit einer Verletzung an. Daher freut es mich riesig für ihn“, sagte Kapitän Hauke Wahl.

Thesker will weiter vorangehen

Thesker hat sich unter Trainer Ole Werner als Stammspieler etabliert, zeigt stabile Leistungen und keine Spur der letztjährigen Fehleranfälligkeit. „Ich fühle mich gut, will auch gern vorangehen“, sagte der Innenverteidiger. „Wir sprechen alle viel miteinander, es läuft wirklich gut.“ Lob gab es auch vom Sportchef. „Stefan Thesker spielt aktuell richtig gut, sehr abgeklärt und ballsicher“, meinte Uwe Stöver und schickte anerkennende Worte für die Kämpferqualitäten aller Störche hinterher. „Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit richtig geackert. Und der Ausgleich zeigt, dass es sich immer lohnt, bis zum Ende alles reinzuwerfen.“ Dieser Punkt könnte nicht nur für den Klassenerhalt wichtig werden – er ist auch gut für das Selbstvertrauen. „Für den Kopf ist so ein Lucky Punch auch mal gut“, sagte Alexander Mühling. Und Stöver stellte mit Blick auf die gegen den HSV, Dresden und Osnabrück gegen Spielende eher abfallende Kieler Leistung augenzwinkernd fest: „Wir können also auch zweite Halbzeiten.“

Dass es für ein Remis bei schwachen Franken überhaupt solch eines Kraftaktes bedurfte, hatten sich die Kieler selbst anzukreiden. „Ich bin nicht nur positiv gestimmt, es gibt genug Sachen, die wir besser machen müssen“, so Thesker. „ Nürnberg war zu Beginn so verunsichert, das müssen wir einfach besser nutzen. Wie wir seit Wochen in jedem Spiel auftreten – da muss mehr bei herumkommen. Aber wir waren unsauber, spielen ein paar gute Sachen, und machen dann unnötige Fehler.“

Mühling : "Der Ball war nicht mein Freund"

Holsteins Kicker zeigten sich selbstkritisch und im vollen Bewusstsein der aktuellen Schwächen. „Wir haben im Vorwärtsgang die Bälle zu schnell weggegeben, im Übertrag ins letzte Drittel wurde es unsauber. Und auch das Gegenpressing war nicht gut genug“, sagte Wahl. Ballbesitz schießt keine Tore – das Kieler Spiel am Sonntag unterstrich diese Binsenweisheit eindrücklich.

Besonders hart mit sich ins Gericht ging Mittelfeldmotor Mühling. „Wir haben gut hinten herauskombiniert, aber im Mittelfeld zu viele Ballverluste – vor allem auf meiner Position“, sagte der 27-Jährige und ergänzte in entwaffnender Ehrlichkeit: „Ich muss mich dafür wirklich bei der Mannschaft entschuldigen. Der Ball war heute irgendwie nicht mein Freund.“ Auch Werner ärgerte sich über die Nachlässigkeiten der Störche, strich aber gleichzeitig den unerschütterlichen Glauben seines Teams heraus. „Bezeichnend für das Spiel ist meiner Meinung nach, dass Salih Özcan, der den Strafstoß verschießt, anschließend unsere beiden Tore vorbereitet hat“, so der KSV-Übungsleiter. „Das große Herz, das die Mannschaft heute gezeigt hat, ist beispielhaft durch ihn deutlich geworden.“

Holstein voll im Soll

Mit 22 Punkten nach der Hinrunde stehen die Störche über dem Strich, halten Kurs auf die 40-Punkte-Marke und den damit (so gut wie) verbundenen Klassenerhalt. „Wir müssen uns auf Strecke sehen“, betonte Sportchef Stöver: „Wir haben Wiesbaden, Dresden und Nürnberg auf Distanz gehalten, werden nicht auf den letzten drei Plätzen überwintern – insofern ist alles gut.“ Mit einem Sieg beim SV Sandhausen (Sonntag, 13.30 Uhr) ginge die KSV gar mit 25 Punkten in die Winterpause – dafür bedarf es aber einer klaren Steigerung in Sachen Konsequenz und Ertrag. „Das wird kein einfaches Spiel, wir brauchen dort den Biss, den wir in Nürnberg am Ende hatten“, forderte Kapitän Wahl für das letzte Spiel des Jahres kurz vor den Feiertagen. „Es wäre schön, mit einem Sieg unter dem Weihnachtsbaum zu sitzen.“

