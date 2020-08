Kiel

Man kennt sich. Von früher. Und die Erinnerungen sind lebhaft – auch wenn zwischen früher und heute 13 Karrierejahre fernab von Kiel liegen. „ Ole ist ein Typ, den vergisst man nicht“, sagt Fin Bartels und schmunzelt. „Er hatte immer einen lockeren Spruch auf den Lippen.“ Ole Werner und Holstein Kiels Neuzugang haben gemeinsam in der Jugend gespielt. Jetzt ist Bartels wieder ein Storch – und Werner sein Trainer. „Ich habe den Eindruck, dass er sich nicht verändert hat.“

Der Trainer Werner konnte den Spieler Bartels gestern zum ersten Mal im Kreise der Mannschaft begrüßen. Einen Tag nach dem Trainingsauftakt feierte der Rückkehrer seinen persönlichen Auftakt bei der KSV nach zwei negativen Corona-Tests. „Es war eine gute, intensive Einheit“, sagt Bartels. „Ich wurde sehr gut aufgenommen.“

Er, der gebürtige Kieler, von 2002 bis 2007 bei der KSV, ist jetzt der Neue. Neu im Team, und ein bisschen auch neu in der Stadt. Auch wenn sich das schnell legen dürfte. „Wir sind noch auf Wohnungssuche, die Kinder müssen gleich nächste Woche wieder in die Schule“, sagt er über die hektischen Tage seit der Vertragsunterschrift. „Aber es ist schön, Kiel jetzt wieder sein eigenes Zuhause nennen zu können.“

Nach den Stationen Hansa Rostock, FC St. Pauli und Werder Bremen ist er wieder dort, wo alles angefangen hat. Kein Zufall, war Kiel, war die KSV doch stets ein Teil von ihm. „Ich habe Holstein immer mit extremem Interesse verfolgt, die Spiele im TV geschaut und oft das Einzelspiel der Konferenz vorgezogen“, verrät er.

In den vergangenen Jahren hatte er dafür mehr Zeit, als ihm lieb sein durfte. Als Ende 2017 die Achillessehne riss, war nichts mehr wie vorher. 15 Monate Pause, nach dem Comeback eine Muskelverletzung. Dann das Knie. Im Grunde kann Fin Bartels erst seit dem Corona-Restart wieder so richtig seinem Beruf, seiner Passion, dem Fußball nachgehen. Hat ihn die Leidenszeit verändert?

"Ich bin kein klassischer Lautsprecher"

„Du siehst viele Dinge von außen, siehst sie auf andere Weise“, sagt er. „Man lernt, wie intensiv man arbeiten muss, um wieder zurückzukommen. Ich glaube, dass ich es umso mehr zu schätzen weiß, Fußball spielen zu können.“ Es seien lehrreiche Jahre gewesen – nur eben auch sportlich verlorene. „Aber die will ich hinten ranhängen“, sagt er. Bei Holstein. Als gereifter Spieler, von dessen Reife die Jüngeren nun profitieren sollen.

„Ich stehe immer mit Rat und Tat zur Seite“, sagt er. „Ich bin kein klassischer Lautsprecher, aber ich bin einer, der immer vorangehen will.“ Neben dem Platz, aber natürlich auch auf dem Platz. Sein Trainer sagt, Bartels habe noch genug im Tank. „Da bin ich mir sicher“, unterstreicht der 33-Jährige beim Blick auf seine Kraftstoffvorräte. „Ich habe eine lange Leidenszeit hinter mir, aber ich habe angedeutet, dass ich noch nicht am Ende bin. Ich fühle mich fit. Wenn das so bleibt, kann ich sagen: Ich kann der Mannschaft helfen.“

Seinem Körper vertraue er da voll und ganz. Und: „Mit einer richtigen Vorbereitung kann ich fitnessmäßig auch einen noch besseren Zustand erreichen. Das Ziel ist natürlich, auch über 90 Minuten auf dem Platz stehen zu können.“ Wenn er das schafft, kann der späte Fin Bartels zu einer Bereicherung für Holstein und die ganze Liga werden. Bis 2022 hat er unterschrieben. Ist danach Feierabend? Nicht unbedingt.

Da geht noch was - aber nicht bis ins hohe Pizarro-Alter

„Ich sage nicht, dass in zwei Jahren definitiv Schluss ist. Ich mache es zwar nicht wie Pizarro und spiele bis 41“, sagt Bartels lachend über seinen Ex-Werder-Kollegen. „Aber wenn ich mich gut fühle, werden es vielleicht noch ein oder zwei Jahre mehr. Wichtig ist aber das Hier und Jetzt. Ich bin gesund, bin fit und habe Bock auf Fußball.“

Er will die verlorene Zeit wieder einholen. Bei seinem Klub, in seiner Heimat. Der Kreis beginnt sich in diesen Tagen für Fin Bartels zu schließen. Das ist jener Märchenstoff, der diesem Sport so wunderbar zu Gesicht steht. Denn am Ende ist der Fußball eine große, faszinierende Volkserzählung. Das Kapitel mit dem Happy End ist eröffnet.

