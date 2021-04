Kiel

Es beginnt mit einer Verzögerung. Aber auf die kommt es nach zwei Wochen Quarantäne auch nicht mehr an. Mittwoch, Holstein Kiels erstes Training nach der erneuten Zwangspause. Angesetzt ist die Einheit zunächst für 10.30 Uhr. Dann: 12.30 Uhr. Doch auch daraus wird nichts. Um 13.30 Uhr betreten die Profis des Fußball-Zweitligisten endlich den Platz. Was war passiert? Nichts. Und doch vieles.

Denn die KSV stellt um. Massiv. Das Hygienekonzept: verschärft. Kein Stein, den Holstein nicht umgedreht hat, um weitere Infektionen zu verhindern. Die Verspätung des Trainings, so stellt sich heraus, hängt mit einem neuen Testverfahren zusammen: Ab jetzt gibt es täglich Ultra-PCR-Schnelltests, genauer und zuverlässiger als die von der DFL vorgesehenen Antigen-Schnelltests. Aber eben auch zeitaufwendiger.

Mit dieser und weiteren Maßnahmen will sich Holstein Sicherheit auf der einen, aber auch etwas Freiheit auf der anderen Seite erkaufen: Eine Hotel-Quarantäne wird es – vorerst – nicht geben. „Es ist nicht zu 100 Prozent gewährleistet, dass man trotz intensiver Testung nicht doch einen Corona-Infizierten mit in die Hotel-Quarantäne hineinnimmt, der dann Teile der Gruppe infizieren könnte“, sagt Sportchef Uwe Stöver. „Wir würden dann Gefahr laufen, eine erneute Mannschaftsquarantäne ausgesprochen zu bekommen.“

Aber es gibt auch einen anderen Grund. „In dem Wissen, dass wir vier der vergangenen sechs Wochen in Quarantäne verbracht haben, war es für uns bei der Entscheidung wichtig, den psychologischen Aspekt nicht außen vor zu lassen“, erklärt Stöver.

Drei Busse, zwei Flieger - und keine Duschen

„Was passiert mit einem Menschen, wenn er so lange in Quarantäne war, dann zwei Wochen in eine selbst auferlegte Hotel-Quarantäne geht, und dann – wovon wir im Moment ausgehen – noch einmal eine zehn- bis 14-tägige Quarantäne seitens der DFL ausgesprochen wird? Wir wären dann acht von zehn Wochen in einer Quarantäne, fernab von Kindern und Partnern.“

Der Plan ist ein anderer: tägliche Tests mit dem geleasten mobilen Ultra-PCR-Labor, erst nach dem Negativ-Ergebnis dürfen die einzeln vorfahrenden und bis zum Resultat im Auto wartenden Spieler auf den Platz. Kabinen, Duschen, Besprechungsräume, Kraftraum: gesperrt.

Bei Auswärtsfahrten wird Holstein mit mindestens drei Bussen unterwegs sein, auf Flugreisen mit zwei Maschinen statt einer. Es wird Sitzpläne geben, FFP2-Masken werden alle 30 Minuten gewechselt. Auf Busfahrten: stündlicher Halt, Innenraum lüften. Alles wird auf Foto und Video festgehalten, um es dem Gesundheitsamt dokumentieren zu können. Das verschärfte Konzept hat die KSV den Behörden noch am Mittwoch übermittelt.

„Wir haben die Hoffnung, dass mit dem, was wir jetzt alles umgestellt und weiter verschärft haben, zumindest die Chance auf Einzelquarantäne besteht“, sagt Stöver. „Das würde den Spielbetrieb nicht gefährden. Und das ist unsere oberste Zielsetzung.“

Für ein Trio ruht dieser Spielbetrieb noch etwas länger: Ioannis Gelios, nach dem 0:1 in Heidenheim positiv getestet, muss noch bis Donnerstag in Quarantäne bleiben – sein Einsatz am Sonnabend (13 Uhr) in Osnabrück wackelt.

Uwe Stövers Appell an die Profis von Holstein Kiel

Ausgeschlossen ist er bei Alexander Mühling und Aleksandar Ignjovski. Beide erkrankten während der Quarantäne ebenfalls an Covid-19. Mit Folgen. „Es hat bei allen drei Spielern Symptome gegeben. Bei einem war es heftiger, wie eine richtig schlimme Grippe mit hohem Fieber“, sagt Stöver.

Der Rest des Kaders, mit Ausnahme des individuell trainierenden Duos Stefan Thesker (Achillessehnenanriss) und Mikkel Kirkeskov (Achillessehnenreizung), ist fit, steht bereit. Steht jetzt aber auch in der Pflicht.

„Ich habe vor dem Training zur Mannschaft gesprochen und gesagt: Jeder einzelne von uns hat für sich selbst und seine Familie eine Verantwortung, aber auch in hohem Maße gegenüber seinen Mitspielern und letztendlich auch dem Verein“, sagt Stöver. „Dieser Verantwortung muss jeder Spieler gerecht werden – jetzt mehr denn je.“