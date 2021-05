Kiel

Nach der Saison ist vor der Saison: Für die sportliche Führung von Holstein Kiel bleibt kaum Zeit, sich mit dem Scheitern in der Relegation zur Fußball-Bundesliga zu beschäftigen. Der Blick geht direkt nach vorne, die Transferplanungen laufen. Es muss Ersatz her für die ablösefrei wechselnden Schlüsselspieler Janni Serra, Jae-Sung Lee und Jannik Dehm, um für die wohl stärkste Zweite Liga aller Zeiten gerüstet zu sein. Und dann ist da noch die Trainerfrage um Ole Werner. KSV-Sportchef Uwe Stöver bezieht im Interview Stellung.

Herr Stöver, wie geht es Ihnen nach dem endgültig verpassten Aufstieg? Haben Sie die Enttäuschung mit ein paar Tagen Abstand schon verdaut?

Uwe Stöver: Das eine ist das, was man fühlt. Das andere ist das, was man nun an Arbeit vor Augen hat. Ich habe keine große Zeit, mich irgendwelchen Gefühlen hinzugeben. Für mich gilt es, die Dinge nun so anzugehen, dass wir zum Trainingsauftakt am 21. Juni schon gut parat sind.

Inwiefern ist Ihre Arbeit durch die erst jetzt feststehende Ligazugehörigkeit erschwert?

Dadurch, dass wir nicht definitiv wussten, in welcher Liga wir in der nächsten Saison spielen würden, konnten wir gewisse Dinge noch nicht zum Abschluss bringen. Das ist leider so. Seit Sonnabend läuft das aber auf Hochtouren.

Stöver zu Werner-Gerüchten: "Deswegen muss man nicht immer zucken"

Wir müssen natürlich zunächst einmal über den Trainer sprechen. Ole Werner hatte sich nach dem 1:5 gegen Köln verhalten zu seiner Zukunft geäußert und eine Analyse angekündigt. Müssen sich die Fans Sorgen machen?

Da bleibt es bei meiner Aussage vom Sonntag: Ole Werner fühlt sich hier in Kiel sehr wohl und wir fühlen uns mit Ole sehr wohl. Es war und ist unser Ansatz, den Vertrag über das Jahr 2022 hinaus zu verlängern.

Gab oder gibt es Anfragen?

Es gibt weder eine Anfrage noch ein Angebot. Wir müssen uns mit diesen Themen natürlich immer auseinandersetzen, denn bei vier, fünf, sechs Klubs werden Trainerpositionen frei. Überall wird irgendwer gehandelt. Aber da wird nur die Gerüchteküche bedient. Deswegen muss man nicht immer zucken. Ich halte mich immer an Fakten. Und Fakt ist: Ole Werner hat Vertrag bis 2022.

Welche sportliche Perspektive können Sie ihm aufzeigen?

Wir sind weiterhin bemüht, bestmöglichen sportlichen Erfolg zu gewährleisten, und zwar im Rahmen unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten. Diese sind für uns zwar noch nicht abschließend geklärt. Wir werden aber mit aller Macht versuchen, die Positionen, die für uns von Wichtigkeit sind und die wir zu schließen haben, auf gleichem sportlichen Niveau zu besetzen. Es muss der Anspruch sein, dass wir in der nächsten Saison eine Mannschaft aufs Feld schicken können, die in einer dann herausfordernden Liga das Potenzial hat, gut mitspielen zu können. Dafür müssen wir die Bedingungen und ein Umfeld schaffen. Das geht nicht nur über Geld, sondern auch über Teamgeist, über Charaktere, über Fleiß und Leidenschaft, über Taktik und Kondition.

Stöver zu Ablösezahlungen: "Wir werden das tun, was wir verantworten können"

Es geht nicht nur über Geld, aber eben doch auch. Würden Sie im Zweifel Ablösesummen zahlen?

Das werden wir im Einzelfall prüfen. Die Frage ist: Was kostet der Spieler an Ablöse oder Leihgebühr? Was kostet sein Gehalt? Was mir an dieser Stelle aber noch einmal wichtig ist: Die Vereine werden im nächsten Jahr aufgrund stark sinkender TV-Gelder, die schon in der abgelaufenen Saison zurückgegangen waren, große Herausforderungen zu bewältigen haben. Die Haltung „Kaufen, kaufen, kaufen“, die funktioniert nicht mehr, es geht nicht mehr immer nur höher, schneller, weiter. Dem müssen sich die Vereine ein Stück weit anpassen, wenn sie seriös arbeiten und ihre Wirtschaftlichkeit bewahren wollen. Wir werden das tun, was wir verantworten können.

Wie wollen Sie die Abgänge von Janni Serra, Jae-Sung Lee und Jannik Dehm denn konkret kompensieren?

Wir haben natürlich entsprechende Vorkehrungen getroffen und einen Kandidatenkreis erstellt, um die drei Positionen zu besetzen, aber wegen der Frage der Ligazugehörigkeit war die Handbremse drin. Wir werden in den kommenden Tagen das komplette Scouting hier vor Ort haben. Es sind Gespräche geführt, auch mit dem Trainer. Jetzt geht es volle Pulle los in Sachen Kaderplanung. Wir haben ein positionsspezifisches Anforderungsprofil, nach dem werden wir handeln. Jetzt geht es in die Umsetzung. Wir sind mit einem schon sehr guten Gerüst relativ weit, aber das gilt es noch qualitativ zu ergänzen.

"Wir denken sportlich ambitioniert"

Die Zweite Liga Liga ist in der nächsten Saison hochkarätig besetzt wie nie. Wo kann Holstein Kiel sich da einreihen? Fürchten Sie auch vor dem Hintergrund des Scheiterns in der Relegation eine schwere Spielzeit auf sich zukommen?

Es gibt für alles positive und negative Beispiele. Wenn ich Heidenheim nehme, die im letzten Jahr in der Relegation waren und danach wieder eine gute Saison gespielt haben, dann sehe ich positiv nach vorne. Wir denken nicht problem-, sondern lösungsorientiert. Dass das eine anspruchsvolle Liga wird, das ist unbestritten so. Die weitere Zielsetzung des Vereins ist nach vier Jahren Zweitligazugehörigkeit eine definitive weitere Etablierung in dieser Liga. Dass wir sportlich ambitioniert denken, auch Ziele für uns selbst formulieren, dass wir an diese positive Saison anknüpfen wollen, wird für uns aber auch ein Thema sein. Wir müssen aber erst einmal unsere Vakanzen mit Qualität schließen. Nichtsdestotrotz wird es eine zweifellos herausfordernde Saison.

Interview: Marco Nehmer