Holstein Kiels Sportchef Stöver: Neuer Trainer muss zum Spielstil passen

Kiel

Was für ein Befreiungsschlag nach einer Woche im Ausnahmezustand. Holstein Kiels 2:1 beim SC Paderborn, dem entthronten Spitzenreiter der Zweiten Fußball-Bundesliga, markierte den Schlusspunkt aufwühlender, denkwürdiger Tage. Ein Sieg, der etwas Ruhe einkehren lässt inmitten der sportlichen Krise, aus der durch den Rücktritt von Cheftrainer Ole Werner plötzlich auch eine Führungskrise geworden war. Für deren Bewältigung ist Sportchef Uwe Stöver zuständig. Einen Durchbruch kann er dabei auch zum Start in die neue Woche nicht vermelden.

Bremser wohl auch gegen Rostock auf der Bank

„Das gilt es abzuwarten“, mauert Stöver bei der Frage, wann er einen Nachfolger für Werner präsentieren werde. „Was ich sagen kann ist, dass wir uns intensiv mit der Thematik beschäftigen und mit Hochdruck an einer Neubesetzung arbeiten.“ Bis dahin wird die Mannschaft weiter von Assistent Dirk Bremser als Interimstrainer betreut – und von ihm vermutlich auch ins Heimspiel gegen Hansa Rostock (Sbd., 13.30 Uhr) geführt. „Das ist der Stand heute und aller Voraussicht nach auch noch am Samstag“, sagt Stöver.

Mit dem Sieg in Paderborn hat sich Holstein Zeit erkauft. Die Truppe lebt, sie kämpft, sie kann leidenschaftlich. Bremser ist zuzutrauen, die Störche auch auf die Aufgabe Rostock in ähnlich erfolgreicher Weise vorzubereiten. Danach aber ist unweigerlich Schluss für ihn wegen der fehlenden Fußballlehrer-Lizenz. Wer dann übernimmt, darüber hüllen sich die Verantwortlichen in taktisches Schweigen. Wird es Ex-HSV-Trainer Daniel Thioune? Wird es Guerino Capretti, der in Verl überzeugende Arbeit leistet? Oder doch ein ganz anderer?

Gesucht: ein Trainer im Stile von Werner, Walter, Anfang

Klar ist für Stöver fernab aller Namen: Der Neue soll im Geiste seiner Vorgänger wirken. „Es muss immer Ziel sein, einen guten Weg auch fortzusetzen. Das ist unser Ansatz, unabhängig von Personen“, sagt der Kieler Sportchef. Heißt: Die KSV sucht einen Apologeten des Offensivfußballs, der Holstein-DNA. Und das natürlich unter der Prämisse zählbaren Erfolgs. „Neben all den fachlichen Qualitäten“, so Stöver, „muss er uns das Gefühl geben, im Rahmen der sportlichen Zielsetzung der KSV abschneiden zu können. Er muss zum Spielstil der letzten Jahre, zum Verein und zur Mannschaft passen.“

Die konservative Revolution ist also offenbar abgesagt. Markus Kauczinski, alter Stöver-Intimus aus gemeinsamen Zeiten bei St. Pauli und naheliegende Lösung als vermeintlicher „Feuerwehrmann“, nahm sich denn auch am Sonnabend gewissermaßen selbst aus dem Spiel, als es beim Pay-TV-Sender Sky, dessen Studiogast er im Rahmen der Zweitliga-Übertragung war, um ein mögliches Engagement in Kiel ging.

Stöver kann sich auch die Zahlung einer Ablösesumme vorstellen

Die Werner-Nachfolge, sie ist weiterhin völlig offen. Zumal Stöver sogar bereit wäre, eine Ablösesumme für einen bei seinem letzten oder aktuellen Arbeitgeber noch unter Vertrag stehenden Trainer hinzublättern. „Das ist nicht ausgeschlossen“, sagt Stöver, „aber auch hier gilt: immer nur im Rahmen unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten und Vorstellungen für den Einzelfall.“ Capretti, Vertrag in Verl bis 2022, wäre so ein Kandidat, auch der nach Lage der Dinge eher unwahrscheinliche Florian Kohfeldt, der bei Werder Bremen ungeachtet seiner Freistellung kurz vor Ende der vergangenen Saison noch bis 2023 auf der Gehaltsliste steht.

Es werden spannende Tage an der Förde. Für den Verein, für die Fans, auch für die Profis. Die können am Sonnabend mit einem Auftritt wie in Paderborn weiter Werbung in eigener Sache betreiben. Das beste Argument für die Vertragsunterschrift der internen Wunschlösung, wer auch immer es sein mag: eine intakte Mannschaft.