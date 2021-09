Kiel

Von der Urlaubsruhe in der Toscana in die Turbulenzen von Karlsruhe. Uwe Stöver (54), Sportchef des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel, zieht nach dem 2:2 der Störche am Sonnabend eine positive Zwischenbilanz seiner Personalpolitik.

Sie haben in der vergangenen Woche nach Abschluss der Transferperiode ein paar Tage frei gemacht. Wo und wie haben Sie sich erholt?

Uwe Stöver: Das waren sehr entspannende Tage in der Toskana.

Stichwort Energiespeicher. Am Sonnabend beim 2:2 in Karlsruhe konnte Cheftrainer Ole Werner nicht einmal den 20-köpfigen Spieltagskader komplett füllen, weil gleich acht Profis verletzt fehlten. Ist diese Situation ausschließlich dem Faktor Personalpech geschuldet?

Man muss schauen: Wer ist verletzt und woraus resultieren die Verletzungen? Wer in diesem Zusammenhang denkt, dass wir nach den drei 0:3-Niederlagen zum Saisonstart die Intensität im Training über Gebühr hochgeschraubt haben, der liegt falsch. Die Trainingsinhalte gingen und gehen nicht über das seriöse Maß der Belastungssteuerung hinaus. Was stimmt, ist, dass mehr Pfeffer, mehr Konzentration und Leidenschaft in den Einheiten ist.

Gehen wir ins Detail. Mit Lewis Holtby, Steven Skrzybski und Julian Korb fehlen jetzt unter anderem drei Neuzugänge aufgrund der gleichen Diagnose: Muskelfaserriss im Oberschenkel. Sturm-Hoffnung „Berti“ Fridjonsson war aufgrund seiner wechselnden Blessuren bislang überhaupt noch kein Faktor. Sehen Sie einen kausalen Zusammenhang zwischen den Verletzungen und der mangelnden Matchpraxis des Quartetts aus dem Vorjahr beziehungsweise des späten Einstiegs in die ohnehin verkürzte Saisonvorbereitung?

Auch da gilt es, von Fall zu Fall zu differenzieren. „Berti“ war am Ende der vergangenen Serie mit Brescia im Spielbetrieb. Er kam aber aus einer Verletzung und hatte in Italien nicht die Begleitung, die ein Aufbauprogramm erfordert. Deshalb ist er in Kiel auch gesondert belastet worden, bislang allerdings noch nicht mit dem erhofften Erfolg. Lewis Holtby hat im Sommer privat mit einem Personaltrainer gearbeitet. Das ist sicher eine andere Belastung als im regulären Spiel- und Trainingsbetrieb eines Zweitligisten. Julian Korb hat regelmäßig mit Mönchengladbach II trainiert. Das unterscheidet sich im Umfang nicht groß von unserer Arbeit. Dazu hat er in Kiel die gesamte Vorbereitung mitgemacht. Steven Skrzybski kam aus dem laufenden Spielbetrieb bei Schalke und ist seit dem 5. Juli bei uns.

Nochmal nachgehakt: Hatten Sie die aktuelle Situation bei den genannten Spielern als Risikofaktor in Ihrer Kaderplanung einkalkuliert?

Ja, gewisse Dinge muss man einkalkulieren. Dass beispielsweise Lewis Holtby, den wir am 17. August unter Vertrag genommen haben, nicht von Tag eins an über 90 Minuten spielen kann, war uns klar.

Haben Sie sich im Sommer bei der Suche nach Ersatz für die abgewanderten Leit-Störche Jae-Sung Lee, Janni Serra und Jonas Meffert eher von Namen der Vergangenheit als von realem Leistungsvermögen leiten lassen? Sind Sie im Nachklapp zufrieden mit Ihrer Personalpolitik im Sommer?

Ja, ich bin zufrieden mit unserer Transferpolitik, weil ich vom Potenzial unserer Neuzugänge absolut überzeugt bin. Jetzt sind wir alle gefordert, sprich der Trainerstab, das Funktionsteam und die sportliche Leitung, den Rahmen zu bieten, damit die neuen Spieler ihr Leistungsvermögen ausschöpfen können. Und noch eines: Wenn die genannten Spieler in einer anderen Situation gewesen wären, hätten wir sie alleine aus wirtschaftlichen Gründen gar nicht nach Kiel lotsen können. 14 Verträge laufen noch bis 2023, sechs bis 2024 und der von Benedikt Pichler sogar bis 2025. Die personelle Fluktuation dürfte in den kommenden Jahren somit geringer ausfallen. Diese Stabilität bietet eine gute Perspektive. Schon heute können wir selbst bei der aktuellen Ausfallliste jederzeit Spieler einwechseln, ohne Qualität zu verlieren. Das ist ein gutes Zeichen. Wenn dann die acht zurzeit verletzten Spieler, die allesamt im Bereich der ersten elf bis 14 Spieler angesiedelt werden können, wieder fit sind, ist die Konkurrenzsituation im Kader noch mal eine andere.

Überraschend schnell eingeschlagen haben der 23-jährige Marcel Benger und der 21-jährige Fiete Arp. Dazu kommt der 24-jährige Pichler als Nachjustierung für die Offensive. Sind die drei nicht ein Plädoyer für eher jüngere Neueinkäufe?

Das Alter spielt nur mit Blick auf eine langfristige Perspektive eine Rolle. Meffert ist mit 26 zum HSV gegangen, Erras dafür mit 26 zu uns gekommen. Lee war bei seinem Wechsel wie Skrzybski 28. Korb ist mit 29 im besten Fußball-Alter. Holtby wird 31 und kann noch mindestens drei Jahre auf diesem Niveau spielen. Dazu kommen Akteure aus unseren eigenen Reihen wie der 23-jährige, aus Verl nach einer Leihe zurückgekehrte Philipp Sander oder der 21-jährige Noah Awuku und der 19-jährige Jonas Sterner. Wir haben alle Positionen mit jungen und gestandenen Leuten besetzt.

Die Mannschaft hat sich nach dem Fehlstart in die Saison mit zuletzt drei Spielen ohne Niederlage stabilisiert. Fünf Punkte und Platz 15 nach sechs Spieltagen sind allerdings kein Ruhekissen in dieser starken Liga. Wohin führt der Flug der Störche?

Die ersten drei Spiele waren natürlich nicht gut. Aber sowohl beim 2:2 in Düsseldorf als auch beim 2:2 in Karlsruhe haben wir eher Punkte verloren. Seit dem Spiel in Düsseldorf und dem Abschluss der Transferperiode bin ich optimistisch, dass wir auf einem guten Weg sind.

Der Vertrag von Ole Werner läuft im kommenden Jahr aus. Was braucht es, damit der Cheftrainer sein Engagement verlängert? Setzen Sie eine Deadline, bis zu der die Entscheidung gefallen sein muss?

Ole weiß, was er an uns hat. Wir wissen, was wir an Ole haben. Da ist eine sehr, sehr gute Symbiose entstanden. Wir befinden uns in Gesprächen mit einer guten Perspektive. Es gibt aber keinerlei Druck, die Dinge morgen oder übermorgen entscheiden zu müssen. Die sportliche Aktualität hat im Moment sicher für alle Beteiligten Vorrang.