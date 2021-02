Kiel

"Er konnte schon wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren", sagte Holstein Kiels Cheftrainer Ole Werner am Donnerstag auf der virtuellen Pressekonferenz vorm Zweitliga-Heimspiel gegen Erzgebirge Aue (Sbd., 13 Uhr) über seinen Top-Stürmer.

Bei Serra war erst in der vergangenen Woche ein Muskelfaserriss in der Wade diagnostiziert worden, er verpasste daraufhin das Spitzenspiel bei der SpVgg Greuther Fürth (1:2) am Montagabend. Zunächst hieß es, der 22-Jährige könne womöglich in der Englischen Woche mit den Spielen im DFB-Pokal bei Rot-Weiss Essen (3. März) und in der Liga beim Hamburger SV (8. März) zurückkehren. Nun also die Zuversicht im Storchennest, dass es schon früher klappen könnte.

Verzichten muss Holstein Kiel in den kommenden Wochen dafür auf Innenverteidiger Stefan Thesker. "Das ist ein herber Verlust für uns", sagte Werner über den längerfristigen Ausfall des 29-Jährigen, der sich in Fürth einen Teilanriss der Achillessehne zugezogen hatte. Als Alternativen stehen gegen Aue Marco Komenda, Simon Lorenz und Phil Neumann bereit. Fehlen wird indes auch weiterhin Linksverteidiger Johannes van den Bergh, der sich noch im Aufbau befindet.