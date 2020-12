Kiel

Der gebürtige Münsteraner Uphues ist seit Juli 2018 als Teammanager für alle organisatorischen Themen rund um Neuverpflichtungen, Reiseplanungen, Spieltage und seit Beginn der Corona-Pandemie zusätzlich für die vollumfängliche Umsetzung aller durch das Hygienekonzept der DFL vorgegebenen Maßnahmen der Zweitliga-Mannschaft verantwortlich. Der 33-Jährige ist seit September 2015 bei der KSV Holstein fest angestellt, wo der Inhaber der Trainer-A-Lizenz schon während seines Studiums an der Christian-Albrechts-Universität im Nachwuchsleistungszentrum als Jugendtrainer begann.

„Die organisatorischen und administrativen Herausforderungen rund um den Alltag im Profi-Fußball werden von Jahr zu Jahr größer – und das nicht nur aufgrund so unvorhersehbarer Umstände wie einer Pandemie“, erklärte Uwe Stöver. „Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, haben wir uns entschlossen, mit Jan Uphues einem im Verein bekannten, höchst engagierten und kompetenten Team-Mitglied mehr Verantwortung zu übertragen.“

Uphues sagte, er habe in den vergangenen Jahren bei der KSV die unterschiedlichsten Facetten des Profifußballs kennengelernt und freue sich sehr "über das Vertrauen der Verantwortlichen und die Möglichkeit, in noch verantwortungsvollerer Position die Geschicke des Vereins mit zu gestalten."