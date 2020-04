Jan Uphues: Der Krisenmanager von Holstein Kiel

Kiel

„Ich habe ja schon verschiedene Stadien erlebt: Quarantäne, Homeoffice, Büro. Es ist wichtig, für sich die Situation anzunehmen und das Beste daraus zu machen“, sagt Uphues, der zwei Wochen lang nach Hause verbannt war, nachdem Holsteins Verteidiger Stefan Thesker positiv auf das Coronavirus getestet worden war. „Im Nachhinein war das schon etwas merkwürdig, ich war ja zwei Wochen lang gar nicht draußen“, sagt Uphues. „Aber es war nicht tragisch. Ich habe zu Hause auch einige Dinge gemacht, zu denen ich sonst nicht gekommen bin.“ Homeoffice als wörtliche Heimarbeit – welcher Arbeitnehmer hat seine Schubladen nicht gründlicher aufgeräumt als sonst? „Umso schöner war es hinterher, wieder eine Runde joggen zu gehen. Man weiß so etwas dann viel mehr zu schätzen.“

Seit 2012 arbeitet der gebürtige Münsteraner für die KSV, erst im Marketingbereich parallel zum BWL-Studium an der Uni Kiel, später auch als Jugendtrainer. 2018 machte ihn der damalige Sportchef Fabian Wohlgemuth zum Teammanager der Lizenzmannschaft, knapp zwei Jahre später ist Uphues quasi der KSV-Corona-Manager. „Dass ich mich mal um all so was kümmern würde, habe ich nicht gedacht, als ich hier angefangen habe“, sagt er.

Quarantäne-Lieferservice statt Trainingslagerplanungen

Corona – eine riesige Aufgabe. Und obwohl Uphues sagt, er finde neue Herausforderungen spannend: „Diese Situation hat sich niemand gewünscht, und auch ich könnte gut darauf verzichten. Aber ich habe auch das angenommen.“ Der 32-Jährige packt an und fügt sich in die Umstände. „Ich habe aktuell weniger Termine und weniger Themen, es dreht sich viel um Corona“, erklärt er. Viele der klassischen Aufgaben fallen weg: Auswärtsreisen mit Hotelplanungen oder die Planungen für Trainingslager. „Die liegen aktuell auf Eis.“ Stattdessen richtete Uphues etwa einen Lieferservice mit Lebensmitteln und anderen Dingen für die Quarantäne-Störche ein, hält Kontakt zu Spielern, Trainern, Mitarbeitern, Behörden und anderen Vereinen, erarbeitet Konzepte für alle möglichen Szenarien der näheren Zukunft.

„Ich bin an jedem Trainingstag früh auf der Anlage, um als Ansprechpartner da zu sein“, erklärt er. „Und da die täglichen Trainerrunden und wöchentlichen Runden mit dem kompletten Funktionsteam wegfallen, muss ich sehen, dass alle ihre Informationen bekommen.“ Auch der Kontakt mit anderen Vereinen sei aktuell deutlich stärker ausgeprägt. „Wir haben Ideen ausgetauscht, etwa mit dem VfL Wolfsburg oder dem FC St. Pauli.“

15 Seiten stark ist das KSV-Hygienekonzept

Für die Wiederaufnahme des Trainings in Kleingruppen musste die KSV beim Gesundheitsamt ein Hygienekonzept vorlegen. „Wir haben uns damit schon beschäftigt, bevor wir in die Quarantäne mussten. Da ging es im großen Kreis etwa darum, wie wir die Personenzahl auf dem Trainingsgelände verringern können“, erklärt Uphues. „Als es dann zur Quarantäne kam, haben vor allem unser Physiotherapeut Sebastian Süß und ich mit Hilfe von Dr. Klaus Henningsen auf dieser Basis weitere Maßnahmen erarbeitet.“ Teil dieses Konzepts ist unter anderem ein kontaktloser Weg auf dem Trainingsgelände, auf dem alle von A nach B gelangen, ohne etwas anfassen zu müssen, aber auch Menge und Standort von Desinfektionsmitteln oder eine Anleitung zum richtigen Händewaschen – insgesamt 15 Seiten. „Wir nehmen das Thema sehr ernst“, sagt Uphues. Und die Umsetzung läuft gut. „Die Infrastruktur muss stimmen, aber es kommt auf jeden Einzelnen an, alle müssen sich daran halten“, sagt der Teammanager. „Dafür sensibilisieren wir die Jungs, und das klappt sehr gut – obwohl viele Sachen dabei sind, von denen man vor zwei Monaten noch dachte: Wie soll das gehen?“

Auf alles vorbereitet sein

Dieselbe Frage stellt sich vielen Menschen auch im Hinblick auf eine mögliche Fortsetzung der Saison. Kann das gehen? Und ist das überhaupt sinnvoll? „Ich werde oft danach gefragt, sowohl im Privaten als auch von den Spielern“, erzählt Uphues. „Aber ich habe dazu eigentlich gar keine Meinung und vor allem zu wenig Ahnung, um eine Entscheidung zu treffen. Mein Job ist es, auf alles vorbereitet zu sein und ein Konzept zu haben für den Fall, dass es wieder losgeht.“ Man müsse dann dafür sorgen, dass die Ansteckungsgefahr außerhalb des Feldes minimiert werde, so Uphues. „Das ist nicht immer leicht, denn die Rahmendaten sind noch überhaupt nicht klar. Zum Beispiel unter welchen Voraussetzungen man überhaupt reisen oder ein Hotel beziehen darf.“

Schon ohne Corona jongliert der Kieler Teammanager unter Zeitdruck mit verschiedensten Themen, nun eben auch mit Hygienekonzepten und Co. Sein Motto: Es gibt für alles eine Lösung. „Sonst planen wir alles wochenlang im Voraus – jetzt geht es um die nächsten vier bis fünf Tage. Wichtig ist: Was passiert, wenn? Wir müssen auf alles vorbereitet sein.“ Um dann das passende Konzept aus der aufgeräumten Schublade zu ziehen.

