Kiel

Im Rahmen der aktuell geltenden Landesverordnung des Landes Schleswig-Holstein zur Bekämpfung des Coronavirus sind zu Großveranstaltungen unter Einhaltung bestimmter Regeln bis zu 500 Teilnehmer oder Zuschauer zugelassen.

In Übereinstimmung mit dem von der Deutschen Fußball Liga ( DFL) und dem Deutschen Fußballbund ( DFB) entwickelten medizinisch-organisatorischen Konzept zur Durchführung von Spielen mit Zuschauern sowie den selbstbeschränkenden Maßnahmen der Klubs der Bundesliga und Zweiten Bundesliga wird im Stadion auf Stehplätze, Gästefankontingente sowie Alkoholausschank verzichtet. Aufgrund der Maßgabe der Nachverfolgbarkeit im Rahmen des bestehenden Hygienekonzepts sind alle zugelassenen Personen zu erfassen und damit alle verkauften Tickets zu personalisieren.

Anzeige

Angebot nur für Dauerkarteninhaber, die die KSV mit Spende unterstützt haben

„Wir freuen uns sehr, einer, wenn auch kleinen Anzahl KSV-Fans und -Partnern den Stadionbesuch wieder ermöglichen zu können“, sagte Wolfgang Schwenke, kaufmännischer Geschäftsführer der KSV. „Das Angebot, Tickets für dieses Spiel erwerben zu können, richtet sich ausschließlich an die Dauerkartenbesitzer, die die KSV während der coronabedingten Geisterspiele in Form einer Spende unterstützt haben und denen nun auf diese Weise gedankt werden soll.“ Jene Dauerkarteninhaber werden rechtzeitig in einer gesonderten E-Mail über die Modalitäten informiert - die KSV bittet ausdrücklich darum, von zusätzlichen Anfragen im Ticketshop abzusehen.

Weitere KN+ Artikel

KSV-Präsident Steffen Schneekloth erklärte: „Ein großer Dank gilt allen Beteiligten, mit denen wir in den vergangenen Wochen konstruktiv und zielführend an der Entwicklung unseres Hygienekonzeptes gearbeitet haben. Wir wollen das Spiel gegen Rostock nutzen, um Abläufe im Stadion unter Beteiligung von Zuschauern nach dem von uns erarbeiteten Hygienekonzept zu erproben.“

Kiels Stadtrat Gerwin Stöcken sagte, man bewege sich mit dieser Entscheidung innerhalb der im Land geltenden Verordnung. "Nun hängt das Gelingen entscheidend von der Mithilfe, dem Verständnis und der Disziplin der Stadionbesucherinnen und –besucher ab. Wir alle tragen gemeinsam die Verantwortung dafür, dass dieser erste kleine Schritt zurück in die Normalität funktioniert und wir darauf sukzessive aufbauen können“, so Stöcken.

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.