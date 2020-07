Kiel

Er wird gehen – spätestens 2021. Nach Informationen von KN-online wird Janni Serra seinen auslaufenden Vertrag bei Holstein Kiel definitiv nicht verlängern. Der Fußball-Zweitligist soll noch einmal das Gespräch gesucht haben, ist mit seinen Bemühungen, den 22 Jahre alten Juniorennationalspieler längerfristig zu halten, aber gescheitert. Serra, seit 2018 bei den Störchen, will demnach spätestens im kommenden Jahr den nächsten Schritt gehen.

Womöglich aber steht eine Trennung schon in dieser Transferperiode bevor. Um noch eine Ablöse zu erzielen, müsste die KSV ihren Top-Stürmer in den kommenden Wochen verkaufen. Interessenten soll es auch aus der Ersten Bundesliga geben. Als Kandidaten gelten unter anderem der SC Freiburg und Mainz 05.

Anzeige

Lesen Sie auch:Gerücht um Ex-Storch - Fin Bartels vor Rückehr zu Holstein Kiel?

Weitere KN+ Artikel

Klar ist indes, dass Holstein Kiel nicht nicht bereit ist, sein Tafelsilber ohne entsprechenden Gegenwert abzugeben. Anfang Juli hatte Sportdirektor Uwe Stöver klargestellt, es werde weder bei Serra noch beim zweiten Wechselkandidaten Jae-Sung Lee einen „Corona-Rabatt“ für andere Verein geben.

Serras Markwert wird von „transfermarkt.de“ auf 2,3 Millionen Euro taxiert. Durch die relativ kurze Restlaufzeit seines Vertrags und aufgrund seiner jüngeren Verletzungsgeschichte – Serra verpasste wegen zweier Muskelfaserrisse und darauffolgender Operation am betroffenen Oberschenkel 13 Saisonspiele – dürfte ein Verkauf aber deutlich weniger einbringen.

Da momentan noch wenig Bewegung im Transfermarkt ist, könnte ein möglicher Serra-Transfer zum Kaugummi-Thema werden. Vielleicht geht er am Ende auch gar nicht, und die KSV nimmt einen ablösefreien Abgang nach der Saison 2020/21 in Kauf. Dafür müsste Serra der Mannschaft aber sportlich weiterhelfen, um den Verzicht auf die Transfersumme zu rechtfertigen. Allerdings ist kaum abzuschätzen, wann er, der zuletzt im Februar gespielt hat, wieder Wettkampfniveau erreicht.

Spekulationen um Türkei-Interesse an Iyoha

Viel dürfte auch davon abhängen, ob Stöver gleichwertigen Ersatz verpflichten kann. Im Kader befindet sich zwar mit Lion Lauberbach ein Jungprofi, dem man den Sprung mittelfristig zutraut. Ob er die Aufgabe im Sturmzentrum über eine ganze Spielzeit hinweg alleine tragen kann, darf aber zumindest bezweifelt werden. Benjamin Girth (Leihe nach Osnabrück) und Daniel Hanslik (Leihe nach Rostock) werden wohl keine Zukunft an der Förde haben, das Gerücht um eine Rückkehr von Manuel Schäffler nach Kiel ist bislang ein Gerücht geblieben.

Zuletzt hatte Stöver die Hoffnung geäußert, vielleicht doch noch den vorerst zu seinem Stammklub Fortuna Düsseldorf zurückgekehrten Emmanuel Iyoha über den Sommer hinaus halten zu können. Iyoha, der in der Spitze spielen kann, aber auch vom Flügel Torgefahr ausstrahlt und bei Holstein mit neun Toren in 29 Spielen überzeugen konnte, wird jetzt aber nicht nur mit einem neuen Anlauf beim Absteiger, sondern auch mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Allerdings nicht nach Kiel – sondern in die Türkei. Angeblich soll sich Fenerbahce Istanbul um den 22-Jährigen bemühen.

Wie die Stürmer-Saga weitergeht? Das entscheidet der Markt. Und dessen Transferfenster ist von morgen an offiziell bis zum 5. Oktober geöffnet. Es dürften also noch einige Kapitel folgen.

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.