Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstag die Zweitligaspiele bis zur Winterpause zeitgenau angesetzt. Holstein Kiel tritt demnach am Sonnabend, 7. Dezember, gegen den VfL Osnabrück an. Beim 1. FC Nürnberg müssen die Störche an einem Sonntag ran, ebenso zum Rückrundenauftakt in Sandhausen.