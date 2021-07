Kiel

Der Störche-Kader für die kommende Saison der Zweiten Fußball-Bundesliga steht – aber komplett muss er damit noch lange nicht sein. Zwar hat Holstein Kiel mittlerweile die Lücken geschlossen, jede Position im Gefüge doppelt besetzt. Wenn allerdings noch etwas auf dem Markt gehen sollte, will die KSV da sein. Die Antennen sind ausgefahren.

„Wenn wir sagen, irgendwo ist noch etwas, das uns deutlich verstärkt, das vom Menschlichen und Sportlichen her passt, dann sind wir dem gegenüber auch aufgeschlossen und werden versuchen, das umzusetzen“, sagt Holsteins Cheftrainer Ole Werner. „Solange das Transferfenster offen ist, kann immer noch jemand dazukommen – es kann aber auch immer noch einer gehen.“

„Wie machen die Jungs das? Dann wird man eine Entscheidung treffen“

Ob noch etwas auf der Zugangsseite passieren soll, macht Werner auch davon abhängig, wie sich die Spieler weiterhin machen, die ihm im Moment zur Verfügung stehen. Sollte man zu dem Schluss kommen, hier Handlungsbedarf zu sehen, könnte nachjustiert werden.

„Erst einmal geht es in der Vorbereitung darum, den Jungs, die da sind, eine Chance zu geben, sich durchzusetzen“, sagt der KSV-Coach. Er wolle sich zunächst einen Eindruck verschaffen, „auch von den jungen Spielern, von einem Philipp Sander, von einem Jonas Sterner: Wie machen die Jungs das? Dann wird man eine Entscheidung treffen.“

Gut möglich also, dass auch noch vereinzelt Profis verliehen werden – oder verkauft. Der heißeste Kandidat ist hier aktuell Makana Baku, der seit Tagen freigestellt ist, um Gespräche mit anderen Klubs zu führen. Aus Polen soll es Interesse geben, vor allem von Lech Posen, dem großen Stadtnachbarn seines Ex-Leihklubs Warta Posen.

Sterner indes, logische Option für eine Ausleihe, konnte am Sonnabend beim Testspiel gegen den dänischen Meister Brøndby IF (1:1) mit einem guten Auftritt für sich werben. Für den 19-Jährigen spricht die Vielseitigkeit: Er kann wie gegen die Dänen auf dem Flügel spielen, aber auch im Mittelfeld oder als Außenverteidiger. Allerdings sind das durchweg Positionen, auf denen sich Holstein bereits verstärkt hat. Im Wortsinne. Gegen Brøndby erwiesen sich die meisten Neuen als Upgrade.

Patrick Erras und Marcel Benger spielten je eine Halbzeit im defensiven Mittelfeld – und machten das zur Zufriedenheit ihres Trainers. „Beide Sechser hatten totale Ballsicherheit, waren sehr, sehr ruhig, gerade Patrick war auch noch torgefährlich dazu“, sagt Werner.

Werners Lob für Neuzugang Patrick Erras

Erras hatte nach seinem Wechsel von Werder Bremen an die Förde zum Zeitpunkt des Spiels gerade einmal eine Handvoll Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolviert, konnte dennoch direkt sein gutes Spielverständnis demonstrieren. „Sich in dem System so zurechtzufinden, ohne dass man gravierende Fehler macht auf so einer zentralen Position – das zeigt schon, dass er das ganz gut verinnerlicht hat“, lobt Werner.

Auch Steven Skrzybski, erst am Montag vergangener Woche verpflichtet, zeigte auf der Acht gute erste 45 Minuten bis zu seiner Auswechslung. „Wenn man sieht, wie er das macht, wie er sich anbietet“, so Werner, „dann hat er das verstanden.“ Auch Hólmbert Aron Fridjónsson bewies gegen Brøndby – wie schon zuvor beim 1:2 gegen Randers –, dass er eine wertvolle Verstärkung sein kann, wenn er seinen Körper in der Sturmspitze derart intelligent einsetzt. Die anderen beiden Neu-Störche, Julian Korb und Jann-Fiete Arp, hatten ebenfalls ihre Momente, auch wenn sie sich für einen Stammplatz noch werden strecken müssen.

Transferfenster schließt am 31. August

Sechs Neuzugänge, die das Potenzial haben, die prominenten Abgänge von Jae-Sung Lee, Jonas Meffert, Janni Serra und Co. aufzufangen, dazu einige Youngster und Leih-Rückkehrer – und doch bleibt Holstein Kiel auf dem Markt am Ball. Das Transferfenster schließt am 31. August. Genügend Zeit, sich ein Bild zu machen. Und zu schauen, was noch geht.

Von Von Marco Nehmer