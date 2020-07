Kiel

Uwe Stöver verdingt sich dieser Tage als Fließbandarbeiter. Auf Neuzugang Nummer vier, Thomas Dähne, folgte gestern der fünfte Neue: Niklas Hauptmann kommt für ein Jahr vom 1. FC Köln zum Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. „Ein technisch hoch veranlagter Spieler, der sich sehr effektiv in das Offensivspiel einschaltet“, urteilt Stöver über den 24 Jahre alten Mittelfeldmann, der sich in der abgelaufenen Saison auch verletzungsbedingt nicht durchsetzen konnte und nun den Weg geht, der schon Salih Özcan half: die Leihe nach Kiel.

Von Özcan musste man sich derweil an der Förde verabschieden. Seit gestern ist er wieder Spieler des „Effzeh“. „Wir haben die sportliche Entwicklung erkannt und als sehr gut eingeschätzt, es war aber nicht möglich, einen Arbeitsvertrag abzuschließen“, sagt Stöver. Das Paket aus 1,5-Millionen-Euro-Klausel und Gehalt sei „in Zeiten von Corona und Gehaltsverzicht für uns nicht zu stemmen“ gewesen. „Wir hätten es gerne gemacht, aber es war nicht möglich.“

" Dähne hat aus unserer Sicht das Potenzial zur Nummer eins"

Was nicht heißt, dass Holstein kein Geld in die Hand nehmen will. „Wir sagen nicht, dass wir definitiv keine Ablösesummen oder Leihgebühren zahlen“, so Stöver. „Es muss aber zum Budget passen.“ Bislang hat er fünfmal zugeschlagen. Viermal ablösefrei, einmal per Leihe. Am Dienstag kam nach Ahmet Arslan, Simon Lorenz und Marco Komenda Thomas Dähne hinzu. „Er soll für neue Konkurrenz im Tor sorgen“, erklärt Stöver den Transfer. „ Thomas Dähne hat aus unserer Sicht das Potenzial zur Nummer eins.“

Das Torhütergespann aus Ioannis Gelios, Dominik Reimann und Timon Weiner hätten sie „in der Woche vor dem letzten Spiel informiert, wie es weitergehen soll“, sagt Stöver. „Eine offene Kommunikation war uns da sehr wichtig.“ Klare Ansagen. Auch an die Nummer drei im Ranking, Timon Weiner. „Er ist der Regionalliga entwachsen, aber noch nicht weit genug für die Zweite Liga“, sagt Stöver über den 21-Jährigen. Das Ziel: eine Verlängerung des 2021 auslaufenden Vertrags. Und dann ein Leihgeschäft. Stöver: „Es gibt Interessenten aus der Dritten Liga.“

Die KSV wolle Talente entwickeln, „und für ihn wäre das der nächste Schritt“, sagt Stöver. „Wir wollen aber auch, dass er regelmäßig spielt.“ Gleiches gilt für Mittelfeldspieler Philipp Sander, mit dem der Klub ähnlich plant. Für manch anderen gibt es dagegen wohl in der kommenden Saison keine Perspektive mehr. „Wir haben mit einigen Spielern gesprochen, für den einen oder anderen wäre eine Neuorientierung wohl besser“, sagt Stöver, ohne Namen zu nennen. Denkbar, dass es für Rückkehrer wie Daniel Hanslik oder Benjamin Girth schwierig wird.

Der Plan sei, „uns bei der Kadergröße auf dem Niveau der Vorsaison zu bewegen“, sagt Stöver. „Wir wollen aber die Qualität in der Breite erhöhen.“ Etwa auf der linken defensiven Außenbahn, wo Holstein nachlegen und einen Konkurrenten für Johannes van den Bergh finden will. Stöver betont aber, dass im Zweifel auch Linksfuß Komenda dort spielen könne. „Wir müssen nicht alles nehmen, was der Markt hergibt“, sagt der Sportchef. „Das gibt uns Ruhe.“

Ganz ruhig bleibt Uwe Stöver auch beim Dauerthema Jae-Sung Lee und Janni Serra. Das Top-Duo ist noch bis 2021 gebunden, wird aber mit einem Abgang in Verbindung gebracht. „Wir haben das Heft des Handelns in der Hand. Wir müssen und können entscheiden, ob eine Trennung bevorsteht oder nicht“, sagt Stöver und stellt klar: „Sollte das der Fall sein, muss es uns wirtschaftlich zufriedenstellen. Es gibt auch keinen Corona-Rabatt.“

Noch gebe es keine Angebote oder Anfragen. Wenn sie gehen, bräuchte Holstein Ersatz in der Offensive. Und dort hat Stöver einen im Blick, der bis Montag noch da war: Leihspieler Emmanuel Iyoha. „Wir wissen um seine Qualitäten, aber auch um die Vertragssituation. Wir sind bemüht, sein Engagement fortzusetzen und haben das auch Fortuna Düsseldorf, Emmanuel Iyoha und seinem Berater mitgeteilt“, sagt Stöver. „Die Intention ist da, die Dinge liegen aber nicht in unserer Hand.“ An dieser Stelle stockt das Fließband.

