Kiel/Hamburg

Könige ohne Volk. Am Montag ist es genau ein Jahr her, dass Holstein Kiel letztmals vor annähernd voller Hütte gespielt hat, am 8. März 2020 beim 1:1 gegen Fürth. Zwölf Monate später stehen die Störche im Halbfinale des DFB-Pokals, sind in der Zweiten Fußball-Bundesliga auf Aufstiegskurs, haben den Nordgipfel gegen den Hamburger SV im Volksparkstadion (20.30 Uhr, im KN-Liveticker) vor der Brust. Kurzum: Sie sind dabei, Geschichte zu schreiben. Der ohrenbetäubenden Stille zum Trotz.

„Gerade in diesen Momenten“, sagt Holsteins Cheftrainer Ole Werner, „vermisst man die Zuschauer noch ein bisschen mehr.“ Aber: Es ist nun mal seit einer gefühlten Ewigkeit normal für die Störche. Obwohl eigentlich nichts normal ist. „Auch wenn wir zwischendurch mal ein paar Zuschauer da hatten, stellt sich nach einem Jahr ein Gewöhnungseffekt ein – so schade es ist und so sehr man sich dagegen wehrt“, sagt Werner. „Ich denke, das ist auch menschlich.“

Lesen Sie auch:Wolfgang Schwenke bleibt Geschäftsführer bei Holstein Kiel

Es muss und es wird also auch an der Elbe einmal mehr ohne Fans gehen. Man möchte meinen: zum Vorteil des HSV. Denn nach den desaströsen Vorwochen dürfte die Stimmung beim Anhang gereizt sein. Zwei jämmerliche Zähler aus vier Spielen, die 2:3-Blamage bei Schlusslicht Würzburg, die verlorene Stadtmeisterschaft gegen St. Pauli – das große Flattern hat begonnen beim Ex-Dino. In Hamburg sagt man Tschüss – zur Bundesliga? Der HSV steht schon wieder auf diesem verdammten Platz vier. Böse Erinnerungen an die Nichtaufstiege werden wach.

„Wenn man Spiele nicht gewinnt, ist immer schnell von einer Krise die Rede. Ich sehe es eher als Bruch“, sagt HSV-Trainer Daniel Thioune zwar. Aber es ist unverkennbar: Seine Mannschaft spielt Fußball mit Beinen aus Blei.

Während die Störche geradezu schweben nach dem Weiterkommen im DFB-Pokal-Viertelfinale in Essen am vergangenen Mittwoch (3:0). „Das stärkt uns sicherlich den Rücken“, sagt Werner über ein „positives Erlebnis, das uns nur helfen kann, weil es die Brust breiter werden lässt“. Die Gefühlslage im Storchennest fasst Werner so zusammen: „Vorfreude auf ein besonderes Fußballspiel.“

Worst-Case-Szenario wäre für Holstein immer noch hinnehmbar

Druck? Haben andere. Holstein hat Bock. „Wir haben aktuell nur das Gefühl, etwas gewinnen zu können“, sagt Werner und erklärt recht einleuchtend, warum das so ist: „Wir sind nicht mit der Erwartungshaltung in die Saison gegangen, ins Halbfinale des DFB-Pokals einzuziehen und elf Spiele vor Schluss um die vorderen Plätze mitzuspielen. Das ist für uns nicht selbstverständlich. Wir freuen uns einfach darüber, dass es um etwas geht.“

In der Tat ist das einzige, was sie unter Flutlicht im Volkspark für den Moment verlieren könnten, der direkte Aufstiegsplatz. Bei einer Niederlage stünde der HSV punktgleich und mit dem etwas besseren Torverhältnis knapp vor den Störchen, die wiederum auf dem Relegationsplatz lauernd weiter fast alles in der eigenen Hand hätten.

Ein Sieg aber – und die Hamburger wären auf sechs Punkte distanziert. Dieses Spiel, es ist eine einzige große Chance, die die Kieler ihrem Coach zufolge „mit einer guten Mischung aus Konzentration und einer gewissen Lockerheit“, angehen wollen.

Die Anfangsphase als Schlüssel zum Erfolg in Hamburg?

Konzentration vor allem in der Anfangsphase. Aber nicht nur. „Der HSV ist in den letzten Wochen immer relativ gut ins Spiel gekommen, hatte seine stärkste Phase häufig gleich zu Beginn“, sagt Werner, der genau beobachtet hat, wie es etwa Fürth beim 0:0 gegen die Hamburger eingangs verteidigte und damit die Grundlage für den Punktgewinn schuf. „Man muss es aber nicht nur 30 Minuten gut machen“, sagt Werner, „sondern über 90.“

Gelingt das, könnte es den nächsten historischen Abend geben. Ein weiteres Kapitel der Erfolgsstory. Auch wenn die seit einem Jahr ohne Fans geschrieben werden muss.