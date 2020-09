Kiel

Nach drei Stunden war die Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga ( DFL) vorbei. Erhöhter Redebedarf – aber offenbar keine verhärteten Fronten. „Die Wettbewerbsverzerrung war heute kein Thema“, sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Donnerstag nach der Versammlung der Vertreter der 36 unter dem Dach der DFL organisierten Klubs der Ersten und Zweiten Bundesliga, und nahm damit einen Begriff in den Mund, der in den vergangenen Tagen immer wieder durch die Öffentlichkeit geisterte. Die regional unterschiedlichen Handhabungen beim Thema Fan-Rückkehr sorgen für Unruhe. Es droht der vielbeschworene Flickenteppich in der Fußball-Republik.

Zweitligist Holstein Kiel etwa darf am Sonnabend beim Testspiel gegen Hansa Rostock 500 Zuschauer ins Holstein-Stadion lassen. Gelingt der Probelauf, dürfte das behördlich abgesegnete Konzept auch die Grundlage darstellen für eine teilweise Fan-Zulassung in der ersten DFB-Pokalrunde (13. September) und beim Ligastart (20. September). „Die KSV plant, Heimspiele vor Zuschauern auszutragen“, erklärte Holstein-Präsident und DFL-Vize Steffen Schneekloth dazu, erteilte kurzfristigen Hoffnungen auf mehr Zuschauer aber vor dem Hintergrund der schleswig-holsteinischen Landesverordnung einen Dämpfer: „Aktuell bedeutet dies, dass maximal 500 Fans im Holstein-Stadion erlaubt sind.“

Anzeige

Holsteins Ligakonkurrent Aue hat Erlaubnis für 4411 Zuschauer

Das mag wenig erscheinen. Andere Klubs können hingegen noch gar nicht mit Stadionbesuchern planen, einige mit wenigen Hundert – RB Leipzig als Extrembeispiel aber sogar mit 8500. Holstein Kiels Ligakonkurrent Erzgebirge Aue, wie Leipzig im Geltungsbereich der sächsischen Corona-Landesverordnung, liegt die Erlaubnis für 4411 Zuschauer vor. Der Hamburger SV bereitet sich einem Bericht der „Bild“ zufolge auf die Rückkehr von zunächst 5000 Besuchern vor, muss aber noch die Zustimmung von Stadt und Behörden abwarten.

Weitere KN+ Artikel

Der Begriff Wettbewerbsverzerrung, er steht im Raum. Christian Seifert kam gestern nicht umhin, sich dazu zu äußern – allerdings in beschwichtigender Art und Weise. „Eine Wettbewerbsverzerrung ist für mich etwas anderes“, sagte er. „Dieses Schwert würde ich da nicht ziehen. Und das hat heute auch keiner gezogen.“ Man demonstriert Einigkeit – trotz fehlender Einheitlichkeit.

„Natürlich sieht das nach einem Flickenteppich aus“, sagte Seifert zu den unterschiedlichen Möglichkeiten der Klubs beim Thema Fan-Rückkehr, „aber den gibt es schon bei der Verfügungslage. Das sei, so Seifert, „nun mal das Wesen des föderalen Systems.“ Schneekloth schlug in die gleiche Kerbe, sagte: „Wir leben in einem föderalen System und müssen die Entscheidungen der Verantwortungsträger in den einzelnen Bundesländern respektieren. Letztlich sind die Infektionslagen in den Bundesländern unterschiedlich und dem gilt es Rechnung zu tragen.“

"Schwierigste Spielzeit des professionellen Fußballs in Deutschland "

Die Hoffnung auf eine Gleichbehandlung der Vereine ist aber weiterhin da. Bis zum 31. Oktober soll eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern ein Konzept für Sportveranstaltungen mit Fans präsentieren. Bis dahin hat jeder Klub drei Heimspiele unter ungleichen Voraussetzungen. Schön ist das nicht, fair ist das auch nicht – aber laut DFL eben keine Wettbewerbsverzerrung. Man ist froh, überhaupt einen Wettbewerb zu haben.

„Man muss kein Philosoph und kein Prophet sein, um die Aussage zu treffen, dass dies die anspruchsvollste und schwierigste Spielzeit des professionellen Fußballs in Deutschland wird“, sagte Seifert. Schließlich gilt es, eine ganze Saison unter besonderen Vorzeichen durchzuführen – beim Re-Start im Mai waren es lediglich neun noch zu schulternde Spieltage.

Weiter fünf statt drei Wechsel möglich

Das bewährte medizinisch-hygienische Konzept für den Spielbetrieb wurde überarbeitet und in dieser Form dann gestern auch einstimmig abgesegnet. Auch die beschlossene Verlängerung der Regelung, fünf statt drei Spielerwechsel vornehmen zu können, war erwartet worden. Neu präsentierte Seifert indes die Beteiligung der DFL an mehreren Studien, unter anderem zu Ansteckungsgefahren unter Fans, zu Zuschauerbewegungen in und um die Stadien sowie zu Aerosolen in geschlossenen Räumen in den Arenen. Man engagiere sich finanziell „im deutlich siebenstelligen Bereich“, so Seifert.

Alles, damit die am 18. September startende Saison regulär über die Bühne gehen kann. Eine Bühne, die allmählich wieder mit Leben auf den Rängen gefüllt werden soll. Man könne damit, so Seifert, „ein wichtiges Zeichen setzen, dass Sport- und Kulturveranstaltungen mit Menschen auch in einer Welt mit Corona Teil des Alltagslebens in Deutschland sein können“. Große Worte. Mit kleinem Anfang. 500 Menschen können sich davon morgen im Holstein-Stadion ein Bild machen.

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.