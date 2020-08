Wageningen

"Wow!" – das ist der erste Gedanke von Thomas Dähne, als er den Laptop zuklappt. Es ist Mai, kurz zuvor ist die Anfrage von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel reingekommen. Der Torhüter, dessen Vertrag beim polnischen Erstligisten Wisla Plock nach der Saison endet, hat sich gerade über Skype mit seinem potenziellen Chefcoach Ole Werner und seinem potenziellen Torwarttrainer Patrik Borger unterhalten. Sondierungsgespräche in Zeiten der Pandemie. Man kommuniziert virtuell. Aber das Gefühl ist echt: "Wow!"

Ihn habe, erklärt Dähne nun im Trainingslager in den Niederlanden, die positive Stimmung begeistert. "Wir haben eine Stunde miteinander gesprochen – ohne einen Moment der Stille. Es wurden immer wieder Gesprächsthemen gefunden, es ging auch im Detail um Spielsituationen. Das hat mich gepackt." Wenig später packt er dann etwas: seine Sachen. Wechsel zur KSV. Thomas Dähne, 26, ist jetzt ein Storch.

"Ich bin wahnsinnig froh, jetzt wirklich hier zu sein. Es bedeutet mir eine Menge", sagt er. "Das ist einfach purer Stolz." Stolz, es endlich gepackt zu haben. Nach Jahren im Ausland, die ihn geprägt haben, die ihm gute Zeiten beschert haben. In denen ihm aber immer klar war: Er will Profi sein – und zwar in der Heimat. "Der Gedanke war immer: Ich möchte mich als Mensch und als Sportler so weiterentwickeln, dass ich irgendwann wieder zu dem Punkt komme, dass es die Möglichkeit gibt, nach Deutschland zurückzukommen", sagt Dähne. "Dass es jetzt so geklappt hat, ist für mich ein Jackpot." Für den hat er lange gearbeitet.

Mit 13 geht der Oberbayer erstmals ins Ausland, wechselt in die Akademie von Red Bull Salzburg nach Österreich. Was er dort gelernt habe? "Die komplette Selbstständigkeit", sagt er. "Du bist in der Entwicklung noch ein Kind und musst dich auf einmal um alles selbst kümmern. Du musst deinen Alltag strukturieren, die Wäsche machen, die Hausaufgaben, du musst trainieren und mit allem zurechtkommen. Du wirst dadurch extrem schnell erwachsen. Das hat mich geprägt."

In Leipzig in der Sackgasse, in Helsinki auf der Überholspur

Sportlich lernt er auch schnell dazu, wechselt 2012 als 18-Jähriger ins RB-Farmteam nach Liefering, wird Stammspieler. 2014 dann der nächste Schritt auf der Karriereleiter des RB-Kosmos: Er geht nach Leipzig, damals Zweitligist. Er ist wieder zu Hause. Wird aber nicht heimisch. Man setzt nicht auf ihn, Dähne sammelt nur ein paar Oberliga-Einsätze.

"Wenn du ein ganzes Jahr nicht gespielt hast, nimmt dich kein Verein mit Handkuss", sagt er. Aber es gibt da einen Klub, weit im Norden, der ihn will: HJK Helsinki. Finnland, Fußball-Diaspora. Egal, Dähne macht es, nach einigem Überlegen. Er will Spielpraxis – und kriegt sie. Von 2015 bis 2017 bleibt er, wird in seinem letzten Jahr Double-Sieger. "Ich habe mich sehr wohlgefühlt im Verein. Es war eine schöne Zeit, die ich richtig genossen habe. Nicht nur sportlich, sondern auch das Leben dort."

"Das Klischee, dass die Torhüter sich bis aufs Blut hassen, ist längst überholt"

Nächster Halt ist dann Anfang 2018 Wisla Plock. Ein Klub im Herzen Polens. Dähne geht hin, weil ihn der Trainer überzeugt. Jerzy Brzeczek hat als Spieler einige Jahre in Österreich verbracht, spricht deutsch – ein Vorteil. Der Nachteil: Nach einem halben Jahr wird Brzeczek Polens Nationaltrainer. In seinen zweieinhalb Jahren bei Plock ist Dähne dennoch Stammkeeper – trotz vieler Trainerwechsel. "Ich habe mich immer durchgesetzt", sagt er.

Das will er jetzt auch in Kiel. Er verstehe sich gut mit Ioannis Gelios und Dominik Reimann. "Das Klischee, dass die Torhüter sich bis aufs Blut hassen, ist längst überholt", sagt er. Aber er will die Nummer eins sein: "Ich will dem Trainer zeigen: Ich bin hier, ich will spielen."

Nicht wenige Beobachter trauen ihm zu, das aus dem Stand zu schaffen. Zwei Wochen sind es noch bis zum Pflichtspielauftakt. Thomas Dähne ist bereit. Schließlich hat er auf diesen Moment jahrelang hingearbeitet.

