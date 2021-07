Kiel

Mehr regionaler Bezug geht kaum, ein schöneres Ambiente wohl auch nicht: Fußball-Zweitligist Holstein Kiel präsentierte am Donnerstagabend, einem lauen und sonnigen Sommerabend, sein neues Heim- und Auswärtstrikot im Kieler Sandhafen. Begleitet von der auslaufenden Stena-Fähre und dem Blick auf den Kreuzfahrtriesen „MSC Seaview“. Die 130 Mitglieder des Störche-Clubs staunten dann nicht schlecht, als ein Skyboarder mit zwei Bengalos über das Wasser in der Förde flog und die neue Spiekleidung in luftiger Höhe zur Show stellte.

Holstein verlängerte mit Ausrüster Puma um fünf weitere Jahre

Die Heimtrikots in dunkelblauem Grund und den quer gezogenen Längsstreifen auf der Brust sowie dem Logo „Kiel ahoi“ im Nackenbereich sollen laut Vizepräsident Wolfgang Schwenke Nord- und Ostsee mit den KSV-Vereinsfarben und somit die Verbundenheit mit dem Land darstellen. Das Auswärts-Trikot ist in Weiß-grau gehalten. Der Vertrag mit Ausrüster Puma wurde, so Schwenke, um fünf Jahre verlängert.