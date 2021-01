Kiel

Die Hälfte ist geschafft. Die halbe Miete ist eingefahren. Mindestens. „Wir stehen gut da, besser als es vor der Saison die meisten Beobachter erwartet haben“, sagt Holstein Kiels Cheftrainer Ole Werner. Das 2:0 in der Zweiten Fußball-Bundesliga bei Darmstadt 98 war der versöhnliche Hinrunden-Abschluss nach der kleinen Schwächephase zum Jahresstart. Relegationsrang drei nach 17 Spielen – die Störche stehen zum Bergfest hoch oben am Gipfelkreuz. Mit bester Aussicht. Als nächstes im Visier: das Auswärtsspiel beim SC Paderborn (Mi., 20.30 Uhr).

„Das wird wieder eine ganz andere Aufgabe“, sagt Werner über das anstehende Flutlichtspiel in Ostwestfalen, für das Leistungsträger Fin Bartels nach seinem kurzfristigen Ausfall am Sonntag wegen Magenproblemen noch fraglich ist. „Wir treffen auf eine Mannschaft, die sehr gut aus den Startlöchern gekommen ist.“ Aus denen hat sich nun aber auch Holstein endlich herausgewuchtet. Grundlage für den ersten Sieg des Jahres: die Arbeit gegen den Ball. Eine der Kieler Stärken in dieser Saison. Die mit dem Jahreswechsel aber irgendwie abhanden gekommen war.

„Wir haben es alle zusammen aufopferungsvoll verteidigt“, sagte Fabian Reese, der in der ersten Hälfte nach quälend langen 358 Tagen endlich mal wieder ins Tor traf (40.), nach dem Abpfiff. „Da muss man ein ganz großes Lob an die Hintermannschaft aussprechen.“

Hatte Holstein gegen Osnabrück (1:2) noch mit Problemen in der Staffelung bei gegnerischen Kontern zu kämpfen, sich gegen den Karlsruher SC (2:3) mit schlecht verteidigten Standards selbst geschlagen, passte nun gegen zugegebenermaßen harmlose Darmstädter so gut wie alles. Raumbesetzung, Kettenverhalten, kollektives Verschieben – das sah souverän aus. „Wir hatten nicht diese klaren Chancen vor dem Tor“, gab dann auch 98-Coach Markus Anfang zu.

Sieben mal ohne Gegentor - Holstein Kiel auf Rekordkurs

Unter Anfang hatte die KSV 2017/18 letztmals eine derart erfolgreiche Hinrunde gespielt. In der Premierensaison nach dem Aufstieg führte er die Kieler mit 33 Punkten sensationell zur Herbstmeisterschaft. Nach 17 Spielen der Saison 2020/21 haben die Störche nur einen Zähler weniger auf dem Konto (32). Und: Hinten stehen sie noch besser als damals. 17 Gegentore, mit dem VfL Bochum die wenigsten der Liga, und so wenige wie noch nie seit dem Aufstieg zum Vergleichszeitpunkt.

Das 2:0 in Darmstadt war zudem bereits das siebte Zu-Null-Spiel der Werner-Elf, die damit ganz klar auf Rekordkurs ist: 2017/18 waren es unter Anfang neun Spiele ohne Gegentor – nach 34 Spielen. Der Wert der Saison 2018/19 (sieben) ist bereits eingestellt, der aus dem Vorjahr (vier) schon längst übertroffen.

Und vorne? Ist die KSV effizient wie nie, auch wenn es am „Bölle“ allein in der ersten Halbzeit ein, zwei Tore mehr hätten sein dürfen. „Wir hätten das Spiel früher zumachen können, wenn nicht sogar müssen“, sagte Reese. Holstein blieb aber geduldig, pflasterte sich dann eben nach dem Seitenwechsel den Weg zum Sieg – oder ließ ihn vom Gegner pflastern: Eigentor von Immanuel Höhn nach Ecke (55.). „Das 2:0 fiel für uns zu einem guten Zeitpunkt“, sagte Alexander Mühling.

Niemand ist auswärts besser als die Störche

Ruhe bewahren, nicht überdrehen, auf die eigene Spielstärke vertrauen, dann zuschlagen – das Erfolgsrezept einer Spitzenmannschaft. Eine Rezeptur, die zuletzt zwar nicht die gewünschten Ergebnisse eingebracht hatte. Die auf lange Sicht aber zu Resultaten führt. „Wir wussten, was wir können“, sagte Mühling, „und haben daran festgehalten.“ Geduld ist eine Kieler Tugend.

Die Störche bauten mit dem Erfolg zugleich ihre Monster-Auswärtsserie aus: acht Spiele, fünf Siege, drei Remis, mickrige vier Gegentore – niemand in dieser Liga performt auf des Gegners Platz besser. Holstein Kiel, in der Fremde zu Hause. Einen Erklärungsansatz hat nicht einmal der Trainer. „Die Tore sind auswärts genauso groß“, sagt Werner. Zumindest für die eigene Elf. Für die Heimteams sind sie wie vernagelt. Das soll am Mittwoch auch der SC Paderborn zu spüren bekommen.