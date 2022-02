Kiel

Nee nee, das war einfach nichts. Hinten in den entscheidenden Situationen zu passiv, zu schlafmützig, zu fehlerbehaftet, vorne nicht präzise und konsequent genug. Gegen den KSC bot Holstein Kiel keine gute Leistung und verlor völlig verdient mit 0:2. „Wir hätten heute wohl ewig spielen können, ohne ein Tor zu erzielen“, sagte Torhüter Thomas Dähne nach der Partie. Und traf damit voll ins Schwarze.

Denn auf Kieler Seite ging offensiv erstaunlich wenig. Es fehlte neben Genauigkeit und Konsequenz auch der nötige Ideenreichtum gegen einen kopfballstarken Gegner, der uninspirierte Hereingaben locker verteidigte. Und – zumindest wirkte das nach außen so – es fehlte nach dem 0:2 an diesem Tag auch der unbedingte Wille, hier noch irgendwie einen Punkt zu erzwingen. Ein echtes Aufbäumen war nicht zu erkennen.

Die Körpersprache der Störche war eine gänzlich andere als nach dem kassierten Ausgleich in Aue. Gegen den KSC gingen die Köpfe runter, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten war nicht mehr da. Das Spiel blieb lethargisch, irgendwie halbherzig. Und konnte so auch keinen Funken auf die knapp 8000 Fans überspringen lassen, die ihrerseits in der Kälte erstarrt waren. Kein Wunder, dass die Angriffsaktionen, die ohnehin fast nur über Fabian Reese entstanden, verpufften. Es wirkte so, als hätten die Kieler früh gemerkt: Das wird hier heute nichts.

Niederlage bringt Holstein Kiel keine allzu großen Sorgen

Solche Spiele, in denen es nicht läuft, hat man mal. Holstein kann sie sich mittlerweile erlauben, weil sich die Mannschaft mit zuvor starken Leistungen aus dem Abstiegskampf befreit hat. Diese Niederlage bringt keine allzu großen Sorgen.

Am kommenden Freitag in Hannover hat die KSV die Chance, dieses Spiel vergessen zu machen. Auch dies formulierte Torhüter Dähne am Sonnabend treffend: „Es ist enttäuschend – aber es wirft uns auch nicht um.“ Darf es auch nicht. Sonst ist der Höhenflug, ist die Stabilisation früher beendet, als es allen Beteiligten lieb ist. Wird es aber auch nicht.