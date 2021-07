Kiel

Sie hatten sich so viel vorgenommen – und haben am Ende so gut wie nichts davon gezeigt. Die Störche stehen nach dem 0:3 zum Auftakt in die neue Saison der Zweiten Fußball-Bundesliga vor einem Berg von Aufgaben.

Was ist da schiefgelaufen? Wie schwer wiegt jetzt der Ausfall von Marco Komenda? Und warum sollte es jetzt ausgerechnet gegen den FC Schalke 04 am Sonntag besser laufen?

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Über diese Themen sprechen die Holstein-Reporter Niklas Schomburg und Marco Nehmer in der neuen Ausgabe von „Holstein eins zu eins“, dem Podcast-Format der Kieler Nachrichten, das während der Saison wöchentlich auf KN-online und auf allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.