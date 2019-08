Kiel

Herr Schneekloth , herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Lässt sich daraus ableiten, dass die kleinen und mittleren Vereine künftig mehr Gewicht im Ligaverband haben werden?

Steffen Schneekloth: Ich denke, dass sich durch die Wahl der Vertreter ein Spiegelbild der Liga insgesamt im Präsidium abbildet. Es sind nun aus der führenden ersten Reihe Vereine vertreten, aus der Mittelschicht der Bundesliga wie auch aus der Zweiten Liga. Das Präsidium repräsentiert die Liga künftig sehr gut.

Am späten Dienstagabend kam die Meldung, Sie hätten den Zuschlag bekommen, Ihr Konkurrent Bernd Hoffmann ( Hamburger SV ) habe seine Kandidatur zurückgezogen. Wie ging diese Entscheidung über die Bühne?

Es ist so, dass man Kampfabstimmungen zwischen den Kandidaten vermeiden will, um keine Gesichtsverluste am Wahltag entstehen zu lassen, und um sich einheitlicher zu präsentieren. Deshalb wird vorher in der Runde gefragt, wie die allgemeine Gefühlslage ist. In der Vorab-Sitzung der Zweiten Liga war das Votum dann deutlich. Deshalb hat der unterlegene Bewerber seine Kandidatur zurückgezogen.

Welche zusätzlichen Kompetenzen bringt Ihr neues Amt mit sich?

Zunächst einmal: Ich habe durch die neue Tätigkeit in der DFL als Nachfolger von Helmut Hack, der in dieser Funktion über lange Jahre gute und wichtige Arbeit geleistet hat, nicht mehr Macht, sondern mehr Verantwortung. Unter anderem dafür, die Einigkeit in der Gruppe der Zweitligisten zu vertiefen, um sich gegenüber der Erstliga-Gruppe mit einer einheitlichen Stimme aufzutreten. Mir geht es dabei um drei Punkte: Solidarität, Aufrechterhaltung des sportlichen Wettbewerbs und gesellschaftspolitische Nachhaltigkeit.

