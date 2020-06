Kiel

In der Fußball-Bundesliga tobt der Verteilungskampf um die Medienerlöse für die Spielzeiten 2021/22 bis 2024/25. Das ist zumindest der Eindruck, den die Äußerungen von einigen Vereinsvertretern aus den vergangenen Tagen vermitteln. Am Montag hatte die Deutsche Fußball-Liga ( DFL) verkündet, bei der Auktion der Medienrechte ein Ergebnis von 4,4 Milliarden Euro erzielt zu haben. Eine für Corona-Verhältnisse beachtliche Summe. Die sofort Begehrlichkeiten ausgelöst hat. Zum Argwohn des DFL-Präsidiums um Holstein Kiels Vereinspräsidenten Steffen Schneekloth.

„Bei dem sehr guten Ergebnis, das unter schwierigen Rahmenbedingungen erzielt worden ist, wird die Sachlage, was die zukünftige Einnahmesituation der Klubs betrifft, von einigen Klubverantwortlichen vielleicht noch nicht ganz richtig interpretiert“, mahnte Schneekloth nun, ohne Namen anzusprechen. Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke etwa hatte sich gegen die Umverteilung der Gelder ausgesprochen, um die „Zugpferde der Liga“ nicht zu schwächen. Widerworte hatte es unter anderem von Fortuna Düsseldorf in Person von Klubboss Thomas Röttgermann oder von Jan Lehmann, Vorstand von Mainz 05, gegeben.

Anzeige

"Es geht um die Verteilung von Mindererlösen. Das sollte jedem klar sein"

Schneekloth forderte in seinem Statement nun, auf „Verteilerdiskussionen“ zwischen den Vereinen sowie der Ersten und Zweiten Liga zu verzichten. Alle Klubs seien „gut beraten, sich zunächst um die tagesaktuellen Herausforderungen zu kümmern als um die in der Zukunft liegende Verteilung der erzielten Medienerlöse“. Denn, so Schneekloth, Stellvertreter von DFL-Boss Christian Seifert: „Es geht, vor allem im ersten Jahr des neuen Vertrages, nicht um die Verteilung von Mehr-, sondern von Mindererlösen. Das sollte jedem klar sein.“

Weitere KN+ Artikel

Das erzielte Ergebnis liegt 240 Millionen Euro unter dem des nach der Saison 2020/21 endenden Rechtezyklus (4,64 Milliarden Euro). Da die Gelder gestaffelt ausgeschüttet werden, gibt es in der Spielzeit 2021/22, Erlöse aus der Gruppenvermarktung ausgeklammert, „nur“ 1,035 Milliarden Euro für die 36 unter dem Dach der DFL organisierten Klubs. Schon in der kommenden Saison sinkt die Ausschüttung von geplanten 1,353 Milliarden auf 1,2 Milliarden Euro. Hauptgrund hierfür ist der Wegfall des Medienpartners Eurosport.

Lesen Sie auch:Acht Zweitliga-Nordklubs? Holstein Kiel und die "Oberliga 2.0"

„Das bedingt bereits jetzt die Notwendigkeit einer deutlichen Reduzierung der geplanten Budgets in den Klubs“, sagte Schneekloth. Er zeigte auch auf, wo gespart werden kann: bei Spielergehältern und Beraterkosten. Die Klubs müssten nun nachhaltig wirtschaften. Sollte das nicht gelingen oder nicht gewollt sein, „wird der Profifußball in noch schwerere See geraten“. Die Corona-Pandemie sei schließlich nicht zu Ende.

„Die Möglichkeit einer zweiten Infektionswelle und einer damit verbundenen erneuten Unterbrechung des Spielbetriebes mit all seinen Auswirkungen, die jetzt auch jedem Klubvertreter bekannt sein müssten, ist nicht ausgeschlossen“, erklärte Schneekloth, der auch betonte, es gebe keine „gesellschaftliche Akzeptanz für ein ,Weiter so’“.

Das DFL-Präsidium will bis zum Ende des Jahres eine Lösung für die Verteilung der Medienerlöse präsentieren. In Namen seiner Präsidiumskollegen Rüdiger Fritsch ( Darmstadt 98) und Oke Göttlich ( FC St. Pauli) forderte Schneekloth besonders die Verantwortlichen aus der Zweiten Liga auf, sich nicht an einer „vorgezogenen Verteilerdebatte“ zu beteiligen.

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.