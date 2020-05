Wechsel? Nur noch bei "richtigem Brett"

Kiel

So viel Ruhe war zuletzt selten. Denn Alexander Mühling ist gerade eigentlich anderes gewohnt. Anfang Februar ist der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel Vater geworden – und das gleich im Doppelpack. Seitdem halten ihn die Zwillingstöchter Lia und Lou auf Trab. Oder: hielten ihn auf Trab. Denn im Moment ist Mühling weitgehend für sich allein. Einkaserniert im Quarantäne-Hotel, das er nur fürs Training mit seinen Kollegen in Richtung Projensdorf verlässt.

"Natürlich ist es nicht schön, von meiner Familie getrennt zu sein, aber die Tage sind für mich auch eine Gelegenheit, mich vom anstrengenden Alltag zu Hause zu erholen", sagt Mühling. "Trotzdem bin ich natürlich lieber zu Hause und freue mich, am Wochenende wieder bei meiner Familie zu sein." Am späten Sonnabend darf er nach der Rückkehr per Charterflieger vom ersten Spiel nach dem Re-Start in Regensburg (Sbd., 13 Uhr) endlich wieder in sein privates Umfeld zurückkehren, zu den Kindern und Ehefrau Cecilia, deren Nachnamen er als geborener Alexander Bieler nach der Heirat im Sommer 2017 angenommen hatte.

Zurück ins Leben nach einer Woche Isolation – die er aber allem zum Trotz als "relativ entspannt" erlebt. Mühling ist eben ein Pragmatiker. Das gilt auch für seinen Umgang mit der großen Unbekannten, dem ersten von neun Geisterspielen, am anderen Ende der Republik. Ein leeres Stadion, besondere Verhaltensregeln neben und auch auf dem Platz. Wie kann man da den Fokus wahren? "Es wird natürlich sehr ungewohnt sein und eine große Herausforderung. Aber man ist während des Spiels so konzentriert auf seine Aufgabe, dass man den Rest wahrscheinlich vergessen wird", sagt Mühling.

Dass ihm beeindruckende Kulissen nichts ausmachen, hat er oft genug gezeigt. Die denkbar kleinste, die Minuskulisse, scheint ihn ebenfalls nicht zu kümmern. Auch wenn er bei seinen Kollegen "unterschiedliche Reaktionen" erwartet. "Dem einen wird vielleicht ein bisschen Motivation und Spannung fehlen, dem anderen wird es vielleicht auch gut tun, weil ihn viele Zuschauer nervös machen. Ich persönlich bin, glaube ich, jemand, der von so etwas relativ unbeeindruckt ist, und bei dem es keinen großen Unterschied machen wird."

Aber die fehlende Atmosphäre ist eben nur das eine. Viel schwerer wiegt, dass sich die Spieler durch die Rückkehr auf den Platz inmitten der Corona-Pandemie einer Gefahr aussetzen, derer sie sich bewusst sein müssen. Die sie aber gleichzeitig nicht hemmen darf. "Auch wenn das Ganze größer geworden ist, als viele dachten, und man es natürlich sehr ernst nehmen muss, darf man keine zu große Angst haben", schildert Mühling seine Sichtweise. "Es gibt absolut sinnvolle Vorgaben, an die man sich auch zwingend halten sollte", sagt er, "aber man sollte nicht in Panik verfallen."

Nach der Saison wird Mühling zu Holsteins dienstältestem Profi

Mit dieser Art, dem kühlen Kopf, seinen teflonbeschichteten Nerven, die ihn an den seltenen schlechten Tagen aber auch mal phlegmatisch erscheinen lassen, hat Alexander Mühling den Störchen schon so manchen Dienst erwiesen. Er ist die Konstante im Mittelfeld der KSV. Und die KSV ist seine Konstante. Seit nunmehr vier Jahren ist der gebürtige Oberhausener ein Wahl-Kieler. Und im Sommer, wenn Routinier Dominik Schmidt den Verein verlässt, wird Mühling dann auch zum dienstältesten Holstein-Profi.

In der Vergangenheit hatte es immer mal wieder Gerüchte um einen Abgang gegeben. Kein Wunder bei der Qualität eines Spielers, der wohl auch eine Spielklasse höher keine schlechte Figur abgeben würde. Aber Mühling blieb der KSV treu – und bleibt es auch über den Sommer 2021 hinaus. Ende April verlängerte er seinen Vertrag an der Förde vorzeitig bis 2023. Ein klares Bekenntnis in unklaren Zeiten. "Ich weiß, was ich an Holstein habe und ich glaube, anders herum ist es genauso. Deswegen war es ein Schritt, der für mich völlig klar war und eine Herzensentscheidung und sich deswegen auch absolut richtig anfühlt", sagt Mühling mit ein paar Wochen Abstand.

Und dann holt er noch einmal zum Liebesbekenntnis aus. "Man kann, glaube ich, in der heutigen Zeit im Fußball nicht planen, wie lange es in einem Verein noch weitergeht. Manchmal geht es schneller als man denkt. Aber von meiner Seite aus kann ich nur sagen, dass schon ein richtiges Brett kommen muss, damit ich Holstein freiwillig verlasse." Holstein und Mühling – ein bisschen wie sportliche Zwillinge.

