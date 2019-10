Darum läuft es bei Janni Serra wieder

Kiel

"Ich würde es nicht allein auf den Trainerwechsel reduzieren." Janni Serra denkt kurz nach. Um dann doch noch zum Loblied auf die Maßnahmen von Ole Werner auszuholen. "Der Trainer hat mir einen klaren Plan gegeben, mir zwei drei Punkte genannt, auf die ich mich konzentrieren soll. Und wenn jeder von uns seine Aufgabe löst, werden wir auch als Mannschaft funktionieren – das hat in Fürth hervorragend geklappt."

Der 3:0-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth hat beim Fußball-Zweitligisten einen unsichtbaren Knoten durchschlagen. Bei jedem einzelnen. Vor allem aber bei Janni Serra, dessen Knoten mindestens ein Seemannsknoten war. Sein letztes Tor? Hatte er im Februar in Bochum erzielt. Danach: mehr als 13 Stunden Fußball ohne eigenen Treffer. Dass Serra eigentlich dem Beruf des Stürmers nachgeht, verriet im Grunde nur noch seine Position auf dem Feld in vorderster Front.

Dann kam Ole Werner. Dann kam Fürth. Und das 1:0 durch Serra. Ein technisch anspruchsvolles Tor – stellvertretend für eine anspruchsvolle Leistung. Bei Serra klappte fast alles. "Es hat extrem viel Spaß gemacht auf dem Platz“, sagt er rückblickend. „Das soll jetzt bitte so weitergehen." Am besten direkt am Sonntag gegen Jahn Regensburg (13.30 Uhr. im KN-Liveticker).

Ein bestechend einfaches Rezept

Auch da wird Serra, der unter der Woche erneut in den Kader der U21-Nationalmannschaft berufen wurde, wieder von Beginn an auflaufen. Zumindest, wenn man die Worte von Werner richtig deutet. "Wir waren mit den individuellen Leistungen im letzten Spiel sehr zufrieden", sagt der Interimscoach. "Deshalb wird es nicht die ganz große Rochade geben."

Und so wird Serra wieder jenem Plan nachgehen können, den Werner für ihn vorsieht. "Der Trainer möchte, dass ich in der Mitte bleibe, weil ich dort meine Stärken habe", sagt der 21 Jahre alte Angreifer. "Von dort habe ich in der letzten Saison auch hauptsächlich meine Tore erzielt."

Ein bestechend einfaches Rezept. Dabei wird das Toreschießen gegen die punktgleichen Gäste aus Bayern aber nur eine Zutat sein. Serra weiß das. " Regensburg spielt den RB-Leipzig-Fußball von früher, sie gehen auf die zweiten Bälle, agieren extrem körperlich", sagt er. Und auch Werner weiß das: "Sie spielen einen Fußball, dem man sich schwer entziehen kann." Hohes Laufpensum, lange Bälle, intensives Pressing – Regensburg ist ein unangenehmer Gegner. Aber auch einer, der durch die hochschiebende Formation etwas anbietet. Wenn sich Räume öffnen, müssen die Störche da sein. "Das ist eine der Hauptaufgaben einer Mannschaft, die mit Ball am Fuß Dinge entwickeln will, diese Räume möglichst schnell zu erkennen", sagt Werner.

Geht die Tendenz zur verlängerten Interimslösung?

Daran arbeitet er Tag für Tag mit seiner Mannschaft. In dieser Woche standen Spielverlagerungen und das Ausspielen von Kontersituationen auf dem Lehrplan. Die Truppe zieht mit – und könnte mit einer erneut guten Leistung dafür sorgen, dass Werner über die folgende Länderspielpause hinaus der Mann an der Seitenlinie bleibt.

Denkbar ist, dass dem beliebten (in einer Sportbuzzer-Umfrage sprachen sich mehr als 85 Prozent für Werner als Dauerlösung aus) und kompetent auftretenden 31-Jährigen eine Bewährungsfrist bis zum Jahreswechsel eingeräumt wird. Serra, dank Werner von neuer Leichtigkeit beseelt, würde den Verantwortlichen die Entscheidung sicherlich gern mit weiteren Toren erleichtern.

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.