Das sagt Ioannis Gelios zu seiner Leistung bei Holstein Kiel

Kiel

Er kann es. Ioannis Gelios Ende Januar bei der Darts-Gala in der Kieler Sparkassen-Arena. Er, im Hauptberuf eigentlich Fußballtorwart von Holstein Kiel, lässt die Pfeile mit ruhiger Hand gleiten, wirft im Show-Match an der Seite von Ex-Darts-Star Wayne Mardle sogar einmal eine 121. Das ist fast Champions League.

Am Ende gewinnt er gegen die Nummer 50 der Weltrangliste, Martin Schindler, und dessen Sidekick Marcel Scorpion souverän sein Best-of-Three. Auch in Handschuhen und Stutzen hat er nun sein Best-of-Three gewonnen: Ioannis Gelios hat sich in der Vorbereitung durchgesetzt, ist die alte und neue Nummer eins des Kieler Torhüter-Trios.

Er kann es. Davon ist das Trainerteam um Chefcoach Ole Werner überzeugt. Ioannis Gelios hat den Machtkampf im Kasten gewonnen, ist seit vergangener Woche der Chef zwischen den Pfosten – auch wenn der erste Auftritt als Wieder-Nummer-eins ausbaufähig war. „Das Spiel gegen Darmstadt war für einen Torwart unglücklich – ein Schuss, ein Tor“, sagt Gelios, der beim Tor zum 1:1-Endstand durch Serdar Dursun etwas zögerlich abtauchte. „Man hätte ihn halten können“, sagt er, „aber es ist so passiert.“

Dann aber: Zahltag in Karlsruhe am Sonnabend. Gelios rechtfertigte das Vertrauen mit mehreren guten Paraden. In der ersten Hälfte war der 27-Jährige zweimal auf den Punkt da, parierte stark gegen Philipp Hofmann (4.) und Marvin Wanitzek (35.). Ein Garant des 2:0-Sieges im Wildpark. „Wir sind nicht rückwärts vom Stuhl gefallen, dass er das kann“, sagte Werner hinterher.

Besonders die Tat gegen Hofmann war überragend. Weil Gelios nicht davor zurückschreckte, Kopf und Kragen zu riskieren. „Man muss einfach durchziehen“, sagt er rückblickend. „Die Flanke war undankbar. Da kommt man als Torwart schwer hin. Deswegen musste ich versuchen, mich groß und breit zu machen, um mich abschießen zu lassen.“ Kompromisslos, konsequent. So, wie man ihn noch zu selten erlebt, den im Sommer 2019 von Hansa Rostock zur KSV gekommenen Deutsch-Griechen.

Ioannis Gelios über seinen "dummen Fehler"

In der Saisonvorbereitung hatte er das Duell mit dem zweiten Nummer-eins-Anwärter Dominik Reimann noch verloren. Der Trainerwechsel im September läutete aber auch eine Wachablösung im Tor ein: Ole Werner setzte von Beginn auf Gelios. Ein mutiger Schritt. Den Gelios mit guten Taten rechtfertigte. Aber er patzte eben auch wiederholt bitter.

In Erinnerung bleibt vor allem sein fürchterlicher Fehler gegen Jahn Regensburg, als er in der Schlussphase aus seinem Tor eilte, am zu klärenden Ball aber vorbeisäbelte. Nach dem Schlusspfiff vergrub er das Gesicht tief in seinem Trikot.

Aber es nützt ja nichts, es muss – frei nach Oliver Kahn – immer weiter gehen. „Es passieren natürlich auch mal dumme Fehler“, sagt Gelios. „Aber ich versuche, das Beste zu geben und jeden Ball zu halten, auch wenn er unhaltbar ist. Jeder Torwart erhofft sich, mit einer Glanzparade am Ende auch mal der Held zu sein.“ Nach dem Spiel beim KSC durfte er sich zumindest als kleiner Held unter vielen kleinen Kieler Helden fühlen. Heute ein König.

Gelios über Reimann : "Ich wollte ihn in Ruhe lassen"

Dass die neuerliche Krönung auch einen Verlierer hat, nämlich Dominik Reimann, der nach guten Leistungen im Trainingslager in Spanien ernsthafter Konkurrent war, ist Teil des Spiels. Auch, dass es für sie als Torwartteam gemeinsam mit der Nummer drei, Timon Weiner, weiter eine gemeinsame Basis geben muss.

„Wenn man in seiner Situation ist, ist man vielleicht auch ein bisschen enttäuscht – das habe ich diese Saison ja auch schon erlebt“, sagt Gelios über Reimann. „Am Tag der Entscheidung wollte ich ihn deshalb auch in Ruhe lassen. Danach sind wir wieder zum normalen Rhythmus übergegangen. Es ist alles gut zwischen uns. Wir verstehen uns – und so muss es auch sein.“

Ioannis Gelios ist heiß auf St. Pauli - mit kühlem Kopf

In dieser Konstellation – Stammkeeper Gelios, Ersatzmann Reimann – geht es jetzt auch ins Nordduell gegen den FC St. Pauli (Mo., 20.30 Uhr, im KN-Liveticker). „Wir freuen uns auf ein volles Haus und eine tolle Stimmung“, sagt Gelios. „Unsere Fans sind richtig heiß auf das Spiel. Sie auf der Tribüne – und wir auf dem Platz.“

Überhitzen, gerade vor dem Hintergrund der Tabellensituation mit der plötzlichen Aussicht auf die oberen Regionen, dürfen und wollen sie aber nicht. „Wir müssen mit einem kühlen Kopf in das Spiel gegen St. Pauli gehen. Jeder von uns weiß, was er zu tun hat“, sagt Gelios. Er hat es vorgemacht. Beim Darts. Und zuletzt auch wieder im Tor.

