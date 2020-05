Fußball-Zweitligist Holstein Kiel bricht am Freitag auf in den Süden. Beim Spiel gegen Jahn Regensburg (Sbd., 13 Uhr) wird vieles anders und manches völlig ungewohnt. Beim Torjubel will Trainer Ole Werner seiner Elf freie Hand geben. Dafür hat er einen Plan, wie er den "Lauschangriff" abwehren will.