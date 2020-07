Kiel

Die Corona-Pandemie hat im Amateurfußball viel durcheinandergewirbelt. Abstands- und Hygieneregeln, Saisonabbruch, Quotientenregel, Aussetzung des Abstiegs, größere Staffeln, Unklarheit über die kommende Saison. Und auch wenn die Vereine im Großen und Ganzen mit den Entscheidungen der Verbände zufrieden sind, gibt es doch einige Fragezeichen – und Ärger. Denn nicht immer sind die Regelungen bis ins Detail zu verstehen.

Vor allem wenn es von Verband zu Verband, von Liga zu Liga und von Männern zu Frauen Unterschiede gibt. „Es hat einen wirklich faden Beigeschmack“, sagt Bernd Begunk. Der Trainer der Holstein Women und Abteilungsleiter Frauenfußball bei der KSV Holstein fühlt sich an den Handball erinnert. Dort stand die Entscheidung, in der Bundesliga der Männer einen Meister – den THW Kiel – zu küren, bei den Frauen aber nicht, stark in der Kritik. Ähnlich ist das nun in Sachen Aufstiegsregelung in die U 17-Bundesliga. Bei den männlichen B-Junioren steigen alle Teams auf den Aufstiegs- und Relegationsplätzen der Regionalligen in die drei Bundesligastaffeln auf – bei den B-Juniorinnen dagegen wurde über den Aufstieg in die Bundesliga Nord/Nordost per Auslosung entschieden.

Entscheidung per Elfmeterschießen abgelehnt

Normalerweise ermitteln hier die Staffelsieger der höchsten Landesspielklassen in Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Niedersachsen in zwei Aufstiegsspielen zwei Aufsteiger. Da das aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich war, kamen Hannover 96 (Erster Niedersachsenliga), Holstein Kiel (Erster SH-Liga) und der Rahlstedter SC – als Zweiter der Verbandsliga Hamburg Nachrücker für den nicht aufstiegswilligen FC St. Pauli – in die Lostrommel, aus Bremen meldete kein Klub. Das Los fiel auf Hannover.

Holstein akzeptiert das Ergebnis zähneknirschend, und sogar 96-Frauensportchef Lars Gänsicke sieht „bei aller Erleichterung einen Beigeschmack“. Alle drei Vereine hatten dem zuständigen Norddeutschen Fußball-Verband (NFV) vorgeschlagen, statt der Auslosung eine Entscheidung per Elfmeterschießen mit Hin- und Rück-„Spiel“ herbeizuführen. Als Vorbild diente der Bezirk Weser-Ems, wo 14 Teams in Bezirks- und Kreispokal im Elfmeterschießen um den „Pott“ kämpften. „Alle Vereine waren sich einig, aber der Verband wollte es nicht“, sagt Begunk mehr als enttäuscht. Der NFV verweist auf bestehende Regelungen, die die Ausrichtung unmöglich machten: „Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband hatte jeglichen Spielbetrieb bis zum 30. Juni laut Präsidiumsbeschluss untersagt. Daher war ein Elfmeterschießen dort rechtlich nicht möglich. Zudem ist Elfmeterschießen als Wettbewerb weder in den DFB- noch NFV-Satzungen und -Ordnungen verankert“, teilte der Verband mit. Das Beispiel aus dem Bezirk Weser-Ems lässt sich formal nicht als Vorbild heranziehen, da ein Elfmeterschießen erstens nur im laufenden Wettbewerb und zweitens ohnehin nur für Kreis- und Bezirkspokale angewandt werden könne. Zudem habe der Nordostdeutsche Fußballverband per Losentscheid den Aufsteiger bestimmt, und „wir sehen eine Ungleichheit bei der Ermittlung des Aufstiegs, wenn wir anders verfahren würden“, so der NFV. Begunk findet das alles trotz dem „total widersprüchlich“.

Die Nachteile des Föderalismus

Hinzu kommt, dass im NFV in Sachen Nachrücken anders entschieden wird als im untergeordneten Schleswig-Holsteinischen Fußball-Verband (SHFV). Denn im Gegensatz zu Rahlstedt ist dies der weiblichen U 23 der KSV Holstein als Vizemeister der Landesliga Holstein nicht gestattet, obwohl Meister Eichholzer SV nicht in die Oberliga aufsteigen will und sich Fortuna Bösdorf freiwillig zurückzieht. Der Grund: Die Landesliga fällt in den Bereich des SHFV. Und der hat nach den Corona-bedingten Liga-Abbrüchen eine Weitergabe des Aufstiegsrechts in diesem Sommer explizit ausgeschlossen. Diese Grundsatzentscheidung sei wie die gesamte Saisonwertung so getroffen worden, „damit möglichst viele Vereine profitieren und möglichst wenige benachteiligt werden“, erklärte SHFV-Geschäftsführer Tim Cassel. Durch die Aussetzung des Abstiegs erhöhen sich die Staffelgrößen zur kommenden Saison teils erheblich – „daher sorgt jedes Team weniger für eine zeitliche Entlastung. Denn egal, wann wir den Spielbetrieb wieder aufnehmen können – wir werden sehr wenig Zeit zur Verfügung haben“, so Cassel. Dass die Entscheidungen auch dazu führen, dass Teams wie Holsteins Ligakonkurrent BSG Eutin nach Punktabzug zu Saisonbeginn und 15 Niederlagen in 15 Spielen mit 7:88 Toren die Klasse halten, sei „natürlich kurios“, sagt auch Cassel. „Aber die Gesamtheit unserer Entscheidungen ist für die große Mehrheit unserer Vereine gut.“ Und innerhalb des SHFV auch stringent: Denn sie gelten für Frauen wie Männer gleichermaßen. Auch in der Landesliga Holstein der Männer darf der Büchen-Siebeneichener SV nicht nachrücken, sollte Dornbreite Lübeck erwartungsgemäß auf den Aufstieg verzichten. „Härtefälle liegen in der Natur der Sache“, sagt Cassel. „Wir haben vollstes Verständnis dafür, dass sich einige Vereine ärgern. Aber irgendwo muss eine Grenze gezogen werden.“

Dennoch kann der SHFV-Geschäftsführer nachvollziehen, dass die unterschiedlichen Regeln als merkwürdig erachtet werden. „Es wäre natürlich schön, wenn es überall einheitlich entschieden würde“, sagt Cassel. „Aber das liegt im Föderalismus begründet. Jeder Landesverband entscheidet für seine Vereine, jedes Bundesland hat unterschiedliche Corona-Regeln.“ Das bestätigt auch der NFV: „Es kommen neben den politischen und behördlichen Verfügungslagen immer die jeweiligen Ordnungen und Ausschreibungen der Verbände zum Tragen.“ Um diese Schwierigkeit weiß auch Begunk. „Mir ist sehr wohl bewusst, dass einiges beim NFV liegt und anderes beim SHFV und dass es verschiedene Verbände und Bereiche geben muss“, sagt er. „Aber wenn jeder Verband immer nur auf seinen Bereich und nicht über den Tellerrand schaut, kann es nicht funktionieren. Und wie soll ich den Spielerinnen dieses ganze Wirrwarr erklären?“

Holstein Women setzen nun Plan B um

Trotz allen Ärgers geht der Blick schon in Richtung kommender Saison. „Natürlich hatten wir einen Plan B in der Hinterhand, und den führen wir jetzt aus“, sagt Begunk. Die U 17 wird in der SH-Liga neu angreifen, die zweite U 17, die Holstein für den Fall eines Aufstiegs aufgebaut hat, weil eine Reserve für Bundesligateams obligatorisch ist, kommt in der C-Jugend-Kreisliga der Jungen zum Einsatz. „Wir werden außerdem U 17-Spielerinnen des älteren Jahrgangs in der Women-Mannschaft einsetzen“, erklärt Begunk und resümiert: „Wir müssen diese bittere Pille schlucken, aber wir sind es gewohnt, zu kämpfen, und wir sind insgesamt auf einem guten Weg, den wir weiter gehen werden.“