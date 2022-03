In der Frauen-Regionalliga Nord haben die Holstein Women am Sonntag auf der Waldwiese gegen den TuS Büppel mit 3:1 gewonnen. Zwar brachte Charlotte von Osten (13.) die Gäste in Front, doch Madita Thien (38.), Alina-Sophie Steiner (52.) und Sarah Begunk (81.) drehten das Spiel zu Gunsten der KSV.