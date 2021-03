Am Montagabend schaut alles auf den Volkspark: Der Hamburger SV empfängt Holstein Kiel zum Zweitliga-Spitzenspiel im Kampf um den Aufstieg. Mehr geht nicht. Die Störche kommen mit dem Rückenwind des Einzugs ins DFB-Pokal-Halbfinale - und verspüren nach Auskunft von Trainer Ole Werner keinen Druck.

Von Marco Nehmer