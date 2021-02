Folge 20 des Video-Talks "Holstein eins zu eins": Die KN-Reporter Marco Nehmer und Niklas Schomburg sprechen über das, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Diesmal: Mit 42 Punkten hat die KSV den Klassenerhalt im Sack - aber wie viel geht da in Richtung Bundesliga? Wie wichtig wird das Spiel in Fürth?