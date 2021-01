Kiel

Ein Sieg wie eine Erlösung. Mit dem 2:0 in Darmstadt ist Holstein Kiel auch in der Liga endlich wieder auf Kurs. Zeit zum Genießen? Gibt es nicht. Nicht einmal die Zeit zur eingehenden Vorbereitung: Am Mittwochabend geht es schon zum SC Paderborn. Dann kommt Braunschweig, dann wieder Darmstadt. Ein Hammer-Programm innerhalb weniger Tage.

Wie kommt die KSV damit klar? Ist sie durch die bedeutend kürzere Regenerationszeit gegenüber der Konkurrenz im Nachteil? Und was ist eigentlich mit Fabian Reese, der erstmals nach fast einem Jahr wieder getroffen hat - geht bei ihm jetzt endgültig der Knoten auf?

Anzeige

Über diese und andere Fragen diskutieren die KN-Holstein-Reporter Niklas Schomburg und Marco Nehmer in der 17. Folge von " Holstein eins zu eins".

Das Video-Format der Kieler Nachrichten zu Holstein Kiel erscheint während der Saison wöchentlich auf KN-online.