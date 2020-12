Kiel

Holstein Kiel steht nach einer perfekten Englischen Woche über die Feiertage an der Spitze, darf sich "Weihnachtsmeister" nennen. Geht da was in Richtung Aufstieg? Wie entscheidend wird der intensive Januar für den weiteren Saisonverlauf sein?

Anzeige

Und was war da eigentlich los mit dem Wachs-Orakel im vergangenen Jahr?

Sehen Sie hier noch einmal: Wachsgießen - Die Zukunft von Holstein Kiel im Jahr 2020

Über diese Fragen sprechen die KN-Holstein-Reporter Niklas Schomburg und Marco Nehmer in der 13. und letzten Folge des Jahres 2020 von " Holstein eins zu eins", dem Video-Format der Kieler Nachrichten, das während der Saison wöchentlich auf KN-online erscheint.